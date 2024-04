Habló el estudiante del Colegio Luján denunciado de presunto abuso: "No pude ir más a la escuela"

viernes, 19 de abril de 2024 11:30

Este viernes se conoció que el estudiante que hace un año atrás había sido denunciado por presunto abuso sexual a una joven en el Colegio Luján, finalmente será sobreseído en la causa.

Se trata de Matías Salinas, quien se mostró conmovido en el Palacio de Tribunales y aseguró que ahora está tratando de terminar sus estudios secundarios debido a que desde que ocurrió el hecho no pudo volver a la escuela.

"Yo a esa chica no la conozco de nada, no la he visto, pero aún así me imputaron por la causa. Y ahora más o menos la trato de llevar, pero sigue siendo un tema delicado, porque por ahí te cuesta salir a la calle y que te reconocen, te miran de mala manera", dijo el joven en rueda de prensa.

"Lo recibí a través de un diario porque la madre de esta chica lo anunció públicamente. El tema de la escuela, no pude ir más después, lo tuve que hacer la gran parte virtual. Y hoy en día estoy tratando de a poco, de terminarlo", cerró el joven.

Por su parte, su abogado defensor Reinaldo Bedini expresó: "Él tuvo que vivir toda esta situación durante un tiempo bastante largo de su vida y le deja una secuela grave. Espero que ahora se aclare bien la cuestión y quede sabido ante la sociedad que él ni siquiera conocía a la chica y tuvo esa causa en su contra, terminó en el Penal de Chimbas por algo que nunca realizó".