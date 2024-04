Recapturaron a un sanjuanino que cometió un violento crimen en un robo

jueves, 18 de abril de 2024 11:54

Tras un trabajo de investigación, la división Delitos Especiales de la Policía de San Juan recapturó a un sanjuanino que cometió un violeto crimen en ocasión de robo.

El hombre cometió el hecho cuando era menor de edad y estaba prófugo, tras incumplir con el régimen de salidas transitorias del Penal de Chimbas. Lo buscaban desde el 24 de marzo de este año y anoche, lo aprehendieron.

Su accionar delictivo ocurrió en 2016 y fue sentenciado en 2019. La jueza María Julia Camus, del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, condenó a L.A.G. (legalmente su edad no debe publicarse por ser menor al momento del hecho) a la pena de 15 años de prisión efectiva, por el delito de “homicidio agravado criminis causa, con la agravante genérica del art 41 bis; robo simple y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización; todo ello conjugado con las reglas de concurso real, (arts. 80 inc 7, 164 y 189 bis inc. 2 párrafo 3,y 55 del Código Penal Argentino”, en perjuicio de Marcos Arancibia, la víctima fatal, y Romina Castro, novia de la víctima, y la seguridad pública.

El condenado tenía 17 años al momento de cometer el homicidio y el robo de 35 pesos a la novia de la víctima fatal, hecho ocurrido el 24 de enero de 2016, en el barrio Luz y Fuerza, de Chimbas. Marcos Arancibia, vivía en el barrio Andacollo 8 de Chimbas y recibió un disparo en el hombro izquierdo con orificio de entrada pero no de salida. A pesar de los esfuerzos de los profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Rawson no pudieron salvarle la vida y murió pasadas las 7.30 del domingo 24 de enero.