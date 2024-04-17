Detallaron el listado completo de documentación extraviada en la vía pública

Desde Relaciones Policiales informaron que en sus oficinas se encuentra documentación extraviada en la vía pública. Hay desde DNI, cédulas y licencias de conducir, entre otros.
La documentación se encuentra en la oficina de División Relaciones Policiales. Los mismos podrán ser retirados de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas.
DNI a nombre de:
*ALIVE GODOY WILFREDO SANTOS
*RAMOS MARIENELA DEL VALLE
*DOHMEN NELLY SUSANA
*LEIVA GODOY EVELIN CELESTE
*URBANO TORRES EVA KATHERINA
*AGÜERO ORIANA DAIANA
*CALDERON ROSANA MYRIAM
*REYNOSO ORIANA JANET
*MERCADO KAREN FERNANDA
*DIAZ GOMEZ YESICA DEL VALLE
*FIGUEROA MAIRA ELISA
*ALLENDE MERCEDES NIDIA
*MANZANO ALVAREZ LORENA FABRINA
*MERCADO ANTONELLA JESICA
*GODOY MABEL MARGARITA
*OLMEDO CINTIA TAMARA
*IBAÑEZ PRISCILA AYELEN
*ALVAREZ CIPRIANO WENCELAO
*SANCHEZ SILVIA MONICA
*GARRO MIRIAM RENEE
*RUARTE MILAGROS HAYDEE DEL VALLE
*ALVAREZ FREDI ROCIO BELEN
*BECERRA MONICA BEATRIZ
*CASTRO OYOLA LETICIA ANALIA
*TALQUENCA ROSA CATALINA
*ARROYO SONIA CRISTINA
*MENDEZ ESTHER CAROLINA
*MENDEZ SUSANA ESTHER
*ROMERO PONTE FERNANDA LUCIANA
*VARGAS ROXANA ALEJANDRA
*COLFO CLAUDIA ROSANA
*LOMAS AUBONE MARIA CANDELARIA
*AGUADO ORTEGA MARIA SOLEDAD
*VIDELA JESICA LAURA
*VARGAS EMMANUEL JOSE
*BARAHONA TORRES MILAGROS MAGALI
*VERA LOURDES FLAVIA
*AGUERO ROSA YOHANA
*OVEJERO ANDREA ROSALBA
*RECABARREN DIAZ JOHANA ELIZABETH
*ZARATE ROCIO MAGALI
*ACOSTA DIAZ MARIA LILIANA
*MERCADO JOHANA CLARIBEL
*BURGOS LEONELA BELEN
*LEON ESTEFANIA ELIANA
*SOLER ROCIO MELANI AMALIA
*CORTEZ SILVANA MARINA
*MUÑOZ LORNA ESTER
*ABILA MARISA RAFAELA
*CASTILLO MONICA SANDRA
*MONTIVEROS MATHIAS LUCIANO
*GASPARINI ESTEBAN DAVID
*ESCUDERO EMILIANO EDUARDO
*OLIVARES FEDERICO ANTONIO
*MORETA HORACIO JAVIER
*FLORES JUAN PABLO
*OLIVARES JESICA GIMENA
*FLORES MAIRA GISEL
*ABELIN YUBEL ANA
*FLORES JOHANA NOEMI
*FERNANDEZ PEDRO MIGUEL
*ARGUMOSA MARIA ANTONIA
*IBAÑEZ JUAN LUIS
*FERNANDEZ LOZANO HUGO
*MAYA HUGO NICOLÁS
*GALIANO VEGA MARÍA BELEN
*ESCUDERO MANUEL ALEJANDRO
*CORREA CRISTIAN ALFREDO
*GEREZ FIGUEROA ELÍAS EZEQUIEL
*MIRANDA AYELEN MARIANELA
*DALENDATI MIRTHA LILIANA
*DIAZ MARGARITA GLADYS
*CORTEZ MARIA LAURA
*NAVEDA DIAZ ANDREA
*VEGA CORTEZ JANET GISEL
*AGÜERO ACIAR PATRICIA LORENA
*MICHALEK PATRICIA ALEJANDRA
*MOLINA QUIROGA NAIR EDITH
*GONZALEZ SILVIA MAGDALENA
*GONZALES HECTOR ADOLFO
*MOLINA ASUNCION BEATRIZ
*MOLINA ABALLAY MARIA ELENA
*SOSA MARELLO FERNANDO ROBERTO
*DURAN ESPINA DANIEL ALEJANDRO
*ORO NERINA FABIOLA
*PEREZ MONICA MARCELA
*PALAVECINO NOEMI EULOGIA
*OVIEDO ISOLINA IRINEA
*CRUZ PEREZ MARIA ANTONELLA
*QUINTERO SUSANA DEL VALLE
*BUSTOS CATALDO YULIANA AURORA
*PASTEN RAQUELA DEL ROSARIO
*ALDECO JORQUERA URIEL ENZO LUIS
*VILLAROEL MARTIN FEDERICO
*CRUZ MARIA CLAUDIA
*RIMOLO LIMONE LUCA ISAÍAS
*SORIA WALTER NAHUEL
*CUELLO ALBERTO AUCEBIO
*MARTINEZ MINGOLLA BRAYAN ALEJANDRO
*BRIZUELA MARIA SOLEDAD
*SABA MOLL SABRINA ALICIA
*GRAMAJO ATENCIO VIRGINIA CELESTE
*MOLINA ACOSTA MAURO ADRIÁN
*BAEZ MARIANA YAMILA
*CONTRERAS VIOLETA ELIDA
*CORIA SANJINES GUADALUPE BELEN
*COLON SERGIO GONZALO
*CASCO LEPEZ MICAELA ARIANA
*MUNIZAGA MATÍAS EZEQUIEL
*BRUNA DEBORA PAMELA
*TORNESE MONTERO VALENTÍN HERNÁN
*BARBARÁN MAURICIO MANUEL
*LUNA MOLINA YAMILA INÉS
*RUIZ CASTRO TIZIANO VALENTIN
*VALENTIN FACUNDO IGNACIO
*GUTIERREZ LUJAN MARIA EMILIA
*MAS RIVEROS PAULINA
*ARGUELLO AGÜERO NICOLÁS FABRICIO
*GUTIERREZ ALEXIS EDGAR
*ABALLAY GISELA EMILSE
*VALERA SOSA PABLO DANIEL
*MERCADO CONTRERAS CARLOS MARIO
*CALDERON MARTIN
*BERENGUEL JOSÉ ANTONIO
*MOREYRA GALLARDO MAYCO JULIO
*ZABALA MARTÍN ALEJANDRO
*FIGUEROA MARCO ADRIÁN
*AGÜERO ÁBILA ANIA PAOLA
*OROZCO LUIS ALBERTO
*BAMBA MIRTA SILVIA
*GUGLIELMINO RUIZ MARÍA JAEL
*HIDALGO JONATAN FABRICIO
*OLIVARES AGUSTÍN EZEQUIEL
*CASTRO PATRICIA HAYDEE
*DAVILA DARIO ALBERTO
*VIDELA GODOY SHEILA JAZMÍN
*SANDOVAL LIDIA ANAHÍ
*MEJIVA CRISTIAN MAXIMILIANO
*HERRERA FACUNDO ANDRÉS
*JOFRE NESTOR FABIAN
*FUENTES EMILIA VIRGINIA
*MORALES ARIANA CELENA
*CASTILLO QUIMEY LOURDES
*TORRES YAMILA ANABEL
*BELA SABRINA SOLEDAD
*ILLA RIVEROS IARA MARTINA
*RODRIGUEZ JOSE ALBERTO
*ROBLEDO CABALLERO KAREN LUCIANA
*CHAVES AGÜERO LAURA GISEL
*LUCERO ABEL SANTIAGO
*GONZALEZ JOSE AGUSTIN
*MOLINI HÉCTOR HUGO
*ORTEGA MAURIN MARTINA
*RIVEROS FONTECHIA ROCÍO MARLEN
*CARRIZO OLMEDO CELESTE ELIZABET
*CAMPAÑA FRANCO DAVID
*PORRA SALINAS JESIMIEL JANINA
*OLIVA BUSTOS NATALIA GRACIELA
*GATICA FRANCISCO JOAQUÍN
*BERNAL BERTOMEU ANA ARACELI
*PEREZ AXEL JOSE
*GUERRERO RICARDO ARIEL
*LUCERO YANELA MAGALÍ
*ORTIZ BORREGO ALMA DENIS
*ESCUDERO CRUZ LUIS DAVID
*WAGNER MILAGROS VERÓNICA
*VILLAFAÑE GERARDO MIGUEL
*ESPINOSA BRAIAN FIDEL
*PEREZ ARACELI ABIGAIL
*GIL PACHECO GONZALO NICOLÁS
*ROJAS CARDENAS CECILIA DE LAS MERCEDES
*TEJADA FLORENCIA
*CARRIZO ELIZONDO SILVIA MABEL
*AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO
*MOLINA DANIELA EMILSE
*QUIROGA RUARTE MARTIN PEDRO
*BARAHONA GONZÁLEZ JIMENA MARÍA
*CANTERO EMMA MAGDALENA
*OLGUIN ROMINA GISEL
*CESPED PEDRO SEBASTIAN NICOLÁS
*SUAREZ JALAFF FABRICIO SAMIR
*LOZADA GONZALEZ JESÚS EMANUEL
*LUNA NANCY BELEN
*GARAY HÉCTOR ANDRÉS
*ROMANO NICOL SELENA
*ESCALONA GIMENA NOEMI
*CRUZ LIMACHI ALBERTO
*ECHEGARAY SILVINA MARCELA
*CABALLERO JORDAN FERNANDO EXEQUIEL
*GOMEZ JORDA VIKO ABRIL
*RIOS ESTER EDITH
*CAMPOS MAURO JESUS
*AHUMADA LUNA ESTEBAN JOSE
*OLMEDO SOSA GIULIANA AILIN
*SCHULTHEIS SOLAR MAXIMO GASTON
*LARA DIAZ ENZO RICARDO
*DIAZ BRAIAN LUCAS
*PAZCEL RODOLFO
*CORDOBA CARINA VANINA
*GOMEZ GOMEZ MELISA SABINA
*GONZALEZ ADOLFO ARTURO
*QUEVEDO MOLL LUCIANO ALBERTO
*RIOS CELESTE ALEJANDRA
*SARMIENTO AGUILAR PABLO AGUSTIN
*CUNCHILA OMAR DAVID
*COSTA LUIS EMANUEL
*ACOSTA CUMPIAN LUCAS JAVIER
*IRRAZABAL GABRIELA ALEJANDRA
CÉDULA de conducir a nombre de:
*ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO
*PEREZ PLAZA RUTH ALEXANDRA
*PONCE AMALRIC EDUARDO MAURICIO
*ABALLAY GALDEANO HERNÁN RAÚL
*ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA
*MATUS LILIANA CRISTINA
*GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
*CORTEZ ROBLES JOAQUIN JOSÉ
*GUZMAN SARA GABRIELA
*MONTERO LILIANA MABEL
*DIAZ ROBERTO LUCAS
*OYOLA IGNACIO MARTIR
*ALBARRACIN NANCY ANDREA
*GONZALEZ LUIS GREGORIO
*ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA
*GOMEZ ROJAS MARIANO OMAR
*SANTANDER JORGE LUIS
*ZAMORA CRISTIAN ALEJO
*MONTERO LILIANA MABEL
PASAPORTE a nombre de:
*AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO
*ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA
CARNET de obra social provincia a nombre de:
*GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO
*GONZÁLEZ SILVIA MAGDALENA
*MÁRQUEZ RAÚL ANTONIO
*ARMENDARIZ MÓNICA
*GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
*PEREZ MONICA MARCELA
*SANCHEZ CAPITANELLI AXEL
CARNET DE DISCAPACIDAD a nombre de:
*LUNA PEDRO RAMÓN
*ESPINOZA SEGUNDO
*COSTA LILIANA
LICENCIA de conducir a nombre de:
*CARPENA CHAVES EMANUEL IVÁN
*CABALLERO ENRIQUE RODRIGO
*TORNESE MONTERO VALENTIN HERNAN
*SORIA WALTER NAHUEL
*BARBARAN MAURICIO MANUEL
*ARGAÑARAZ FABIANA BEATRIZ.