El sacerdote Walter Bustos, antes de la absolución: "todo fue armado; mentiras sobre mentiras"

lunes, 15 de abril de 2024 18:59

El sacerdote sanjuanino Walter Bustos habló ante el tribunal que, en juicio oral y público, definía este lunes la sentencia por un caso de abuso sexual contra un menor de edad en Valle Fértil. Se defendió aludiendo contradicciones del denunciante y expresó que pedía justicia conforme a los hechos. Entre sus frases más fuertes, aseguró que él fue víctima de una denuncia "armada". Tras un cuarto intermedio, fue absuelto.

Ante el tribunal, integrado por los magistrados Federico Maldonado, Ana Carolina Parra y Celia Maldonado, el imputado pudo dejar un mensaje antes del cuarto intermedio para la sentencia, esta tarde.

"Vengo a pedir justicia. Es lo que más quiero. Se han dicho tantas cosas de mí... y todas, mentiras sobre mentiras. Sabemos que no se ha coincidido en nada de lo que se dijo y sobre todo, quiero que se juzgue por lo que se ha escuchado; por lo concreto. No por suposiciones o por cosas que no se han comprobado. Y sobre todo esto: si uno se pone a pensar: en el año 2018 ya había declarado lo mismo en la audiencia ante el Arzobispado. Dije lo mismo hasta hoy. Fíjense cómo coincide todo. No tenía una bola de cristal para saber el futuro. Y como coincide hasta hoy... Era imposible que se supieran cosas y sino fuera por medio de los (mencionó apellido del denunciante), expresó en la sala en la que estaban presentes representantes de la Fiscalía y su defensora, la Dra. Sandra Leveque.

Bustos manifestó que "es claro, era armado. Todo ha sido armado. Si no hubiera coincidido algo; algo de lo que dijo en el Arzobispado, en la UFI CAVIG, en la declaración de acá y ante la psicóloga. Algo o todo cambiaba. Quiero justicia".

Bustos se quebró y no pudo hablar por varios segundos. Con la mirada al piso y ante el silencio de la sala, suspiró y manifestó: "estoy cansado". Luego, las lágrimas le impidieron seguir y luego, soltó frases que no pudo terminar.

"Yo siempre he querido ayudar a la gente; mi vida ha sido dedicada a Dios. Nunca he estado con ese chico, como él dice. Ustedes saben la vasta experiencia que ha dicho y después lo niega; es irrelevante. Lo han escuchado. Les pido por favor, por favor, que hagan justicia. Acá hay una víctima. Soy yo la víctima", aseguró, con la voz quebrada.

"Fíjense todo lo que ha pasado en todo este tiempo. Cómo él se siguió comunicando... si yo hubiera hecho algo, era imposible que se siguiera comunicando. Sobre todo esto que, toda la gente, la sociedad, los medios y mi familia quieren la verdad. Me podría haber valido de ellos y no lo hice. Ellos me apoyan y saben lo que he pasado. Ustedes fueron testigos de todo lo que él mintió", aseguró ante el tribunal.

Tras ello, la audiencia que inició a las 17 hs. pasó a un cuarto intermedio en Tribunales. Luego, se conoció su absolución.

Lo que sigue

La abogada del sacerdote, Dra. Sandra Leveque habló con la prensa tras finalizar el juicio y destacó que estaban conformes con lo definido por el tribunal.

"Estamos muy conformes con el fallo en mayoría de dos jueces, por lo cual realmente entendemos que han podido ver la prueba que hemos aportado. Han podido ver la versión real de lo que supuestamente había sucedido. Estamos realmente muy conformes y también muy emocionados por Walter con esta resolución", resaltó.

Tras este fallo, se le consultó sobre las acciones en otra causa por abuso que lo involucra a Bustos. "Es una situación que vamos a rever, por supuesto. Tenemos un recurso pendiente en Casación, en la Corte de Justicia, y seguramente avanzaremos también con eso. Por ahora esperaremos, seremos muy prudentes y vamos a esperar los fundamentos del fallo que se darán el 7 de mayo, como le dijo el tribunal", destacó.