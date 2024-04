Estafas de una cajera sanjuanina: esperan más denuncias de clientes damnificados

jueves, 11 de abril de 2024 09:43

Un caso resonante se encamina a tener sentencia en la justicia sanjuanina y tiene que ver con delitos de estafas. La imputada es una mujer que trabajaba como cajera de un conocido hipermercado en Capital. Lo que hacía era "hurtar" datos de las tarjetas de crédito y de débito así como DNI para después hacer compras online. Este miércoles estuvo frente al juez.

El fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín detalló en radio Estación Claridad que la investigación del caso se inició en febrero. Un hombre de la tercera edad denunció que tenía consumos en sus tarjetas que desconocía y que no había realizado. En ello, recordó que no había perdido ni prestado su tarjeta y recordó que la última vez que la había usado era en el supermercado de Híper Libertad".

Esta no fue la primera denuncia sino que se sumó a otra de una cliente que incluso destacó que "la cajera había hecho movimientos raros mientras cobraba. La investigación unificó las dos causas", expresó. Como pruebas, ambos aportaron tickets de compra en los que coincidía el apellido de la cajera: M. Tolosa.

El fiscal detalló que la cajera anotaba los datos de la tarjeta, el código de seguridad, la fecha de vencimiento, los nombres y los DNI de los titulares. "Una zapatería en la que realizó compras on line detalló que usaba el nombre de María Sánchez para las operaciones y daba la dirección de su casa, su teléfono y mail personal", detalló Martín. La mujer, además de compras, hizo viajes con la app Uber desde el Híper Libertad a su casa y viceversa.

No sólo usó los datos de las dos personas denunciantes sino que operó con 9 tarjetas diferentes. Al quedar expuesta en la investigación, la mujer fue convocada por el área de Recursos Humanos del supermercado y renunció. Luego, en un allanamiento a su casa, "encontramos escondidos en un sombrero de tela, 35 papeles con datos de clientes, entre ellos los dos denunciantes de la causa. Por ello, creemos que hay más damnificados".

Ahora, detalló que en algunos papeles no están los datos completos de los clientes pero "encararemos una búsqueda que no será fácil. Y en ese marco, pedimos que se detuviera a la mujer ya que esos datos, no sabemos aún, pero podrían estar en manos de otras personas. Queremos evitar más estafas".

El fiscal Martín destacó que "clientes que comprueben que hubo movimientos y compras extrañas en sus tarjetas y hayan comprado previamente en el supermercado de Híper Libertad, se acerquen a la UFI Delitos Informáticos y Estafas para tomarles denuncias. Pueden llevar tickets, resúmenes de tarjetas y todo dato que pueda sumar a la investigación", destacó.