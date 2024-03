Caso Francisco Márquez: tras encendido debate, confirmaron el juicio ordinario por la muerte por presuntas picadas

jueves, 7 de marzo de 2024 10:13

Finalmente y tras un acalorado debate, la justicia sanjuanina consideró hoy que la muerte del motociclista Francisco Márquez debe ir a juicio ordinario, en el que se investigará si el joven que lo atropelló corría picadas en su auto.

El pasado 19 de febrero, se había reanudado el juicio por la muerte del Francisco Márquez (22), el motociclista que fue embestido de atrás por un auto que habría participado de picadas en la zona de El Pinar, en Rivadavia, en 2023. El imputado es Gonzalo Nicolás Castro Salinas y en esa oportunidad, la jueza Celia Maldonado no hizo lugar al juicio abreviado y ordenó investigar si corría picadas. Con ello, se exponía a otro proceso por "homicidio simple" (con penas entre 8 a 25 años de prisión). Esa calificación supone penas entre 8 a 25 años de prisión." La defensa de Castro Salinas apeló y se reanudó el debate en Tribunales.

Este jueves, en la mañana, hubo una nueva audiencia con acalorada defensa de posiciones por parte del abogado que representa a la familia Márquez y la defensa de Castro Salinas. Vale destacar que se había llegado a un acuerdo con Fiscalía por un juicio abreviado, por una condena sin cárcel por "homicidio culposo".

La jueza Celia Maldonado mantuvo su decisión. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

En las escalinatas de Tribunales, familiares y amigos de Francisco Márquez realizaban una protesta para pedir que la jueza sostuviera su decisión de no homologar un proceso abreviado, ya que aseguran que se presentaron las pruebas pertinentes que acreditan que el conductor corría picadas, al momento de impactar al motociclista y tenía su auto preparado para ello.

Finalmente, sobre las 10 hs., la Justicia avaló la primera decisión y Castro Salinas será juzgado en un proceso ordinario y se expone a penas de cumplimiento efectivo. Desde la familia Márquez y la asociación de Familias del Dolor y la Esperanza consideraban un valioso antecedente para otras causas, entre ellas, la de la muerte de Rocío Rubiño Montilla, atropellada en el barrio Profesional, en Rivadavia, el pasado 15 de octubre.

El caso

Francisco Márquez (22) murió cuando su moto Yamaha 150 cc. fue impactada de atrás por un auto Fiat Uno que habría participado de picadas clandestinas en la zona de El Pinar, el 8 de abril de 2023.

Ayelén Márquez, hermana del joven, había destacado anteriormente a Diario La Provincia SJ que la jueza de la causa consideraría el planteo de un juicio abreviado. Esto es rechazado por ellos que reclaman un procedimiento y condena ejemplares por la muerte de Francisco. "Yo no quiero que quede impune al igual que tantas víctimas fatales de la provincia de San Juan. Queremos que la Justicia entienda el sufrimiento de aquellos que transitan este enorme dolor", señaló. Por el caso está imputado Gonzalo Nicolás Castro Salinas, de 24 años.

Por otra parte, el cuñado de la víctima, Fernando Di Carlo expresó a este diario que "este año ha sido fatal con respecto a las picadas ilegales y siniestros viales. No entiendo por qué no hacemos nada; por qué el pueblo no reacciona si nadie está exento que le suceda. Tenemos que actuar todos juntos para que la justicia tome cartas en el asunto y trabaje en ello. Queremos prisión efectiva y no un juicio abreviado".