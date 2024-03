Ayelén, hermana de Francisco Márquez: "es un alivio al corazón que haya juicio oral"

jueves, 7 de marzo de 2024 14:43

Tras la confirmación que el imputado por la muerte de Francisco Márquez irá a juicio oral, la familia del joven reaccionó con alivio y se prepara para el próximo proceso. Intentarán demostrar que Gonzalo Nicolás Castro Salinas corría picadas en su auto, al momento de embestir al motociclista en la zona de El Pinar, en Rivadavia, en 2023.

"No sé si puedo decir que gané, porque el día que yo perdí a mi hermano, perdí todo. Sí puedo decir que es un alivio al corazón lo que acaba de pasar. Es decir, el hecho de que no hayan aceptado ese juicio abreviado que nos den una oportunidad para que ellos vean que realmente pasó lo que pasó, que Gonzalo iba corriendo una picada y que mató a mi hermano. Entonces es como una oportunidad más, tanto para nosotros, para seguir recopilando pruebas, porque las tenemos también, pero vamos a seguir recopilando más y poder brindarlas a la justicia", dijo Ayelén Márquez, hermana de Francisco, a Diario La Provincia SJ.

"Es como una mezcla de sentimientos, porque realmente no puedo decir que estoy feliz, porque mi hermano no vuelve, más allá de que haya una justicia. Pero sí me pongo, en la medida que se pueda, un poco más aliviada y contenta de que la muerte de mi hermano deje un precedente, de que ninguna familia pase por lo mismo y que haya una consecuencia después de este acto imprudente que realizó Gonzalo", destacó.

Contó que, tras la audiencia, sólo pudo enfocarse en sus padres: "éramos los cuatro y con la ausencia de Fran, soy como "el pilar". Entonces, siempre que ellos salen, ya sea de cualquier tipo de audiencia, me centro en ellos, los abrazo y estamos tratando de sostenernos el uno con el otro. Escuché que nos van a dar tres meses más porque se pasa un juicio oral y público".

Ayelén tuvo palabras de gratitud para quienes apoyaron su pedido de justicia y para que no hubiera un cambio en la decisión judicial. "Agradezco a cada una de las personas que nos ayudan a comentar, a publicar, a compartir en todo tipo de redes sociales. También a rezar también porque creo mucho que la oración es muy fuerte. Seguramente organice otra manifestación en la fecha del juicio y no tan solo por Francisco, sino por todas las víctimas de imprudencias al volante, porque hay varias. Y creo que todos deberíamos unirnos porque la unión hace la fuerza y es lo que nos va a permitir seguir adelante y apoyarnos con las familias que también han pasado por lo mismo".