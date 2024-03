Femicidio en Angaco: repetirán un estudio al acusado, para determinar si entiende la criminalidad de los hechos

martes, 5 de marzo de 2024 21:50

Un brutal femicidio conmocionó a San Juan y el país el pasado 15 de febrero, cuando en el cementerio de Angaco, Yanina Pérez fue atacada presuntamente por su ex pareja, Omar "Guascazo" Pérez, y murió después de recibir ocho puñaladas con arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

La mujer trabajaba en el lugar y había mantenido una relación de pareja con el hombre que había cumplido condena en el Penal de Chimbas por un intento de femicidio contra otra mujer, en 2020. Luego de la audiencia de formalización y de ser imputado por "Homicidio Doblemente agravado por el vínculo y por femicidio", a Pérez se le repetirá un estudio a pedido de su defensa para saber si entiende sobre la criminalidad del acto.

"Se tiene que hacer el cortejo de ADN que está en marcha, se va a profundizar en todo lo que es el análisis y la evidencia testimonial, y después hay la medida que ha pedido la defensa que vuelva a ser revisada por el médico forense de Tribunales, en cuanto a determinar la comprensión de la criminalidad de los actos, el psiquiatra", contó el fiscal de la causa, Francisco Micheltorena, a Diario La Provincia SJ.

Sobre el petitorio, aclaró que anteriormente "el psiquiatra forense determinó que comprendía la criminalidad, ha pedido un nuevo chequeo e iremos viendo, a medida que avancemos en la investigación, los elementos que falten colectar para concluir con la investigación".

"Se están realizando sobre el arma homicida en el laboratorio forense. Y la bicicleta en la que él arribó al lugar", adelantó sobre las actuales investigaciones.

Cabe recordar que al momento de realizarse la audiencia de formalización, se reprodujo un auto que el acusado le mandó a algunos de sus contactos, en el que decía: "le metí 5 puñaladas a la c*** esa. Me tenía cansado si me vivía amenazando".

Antes de finalizar, Micheltorena aseguró: "En cuanto antes esperamos estar en condiciones de acusar. Estas pruebas son clave, si surge alguna otra que nosotros definamos en la teoría del caso que es necesaria, vamos a producir" .