Rescate en el cerro Mercedario: asistieron a los policías

lunes, 4 de marzo de 2024 22:43

En la tarde del lunes, se concretó el rescate de los cuatro efectivos de fuerzas armadas que se habían quedado sin agua y comida, así como afecciones en la salud, en el cerro Mercedario.

En vuelos sanitarios en helicópteros, la primera en ser trasladada al Hospital Rawson fue una mujer de 35 años que tenía signos de congelamiento. Luego, viajaron, asistidos por personal de salud de Barreal, el resto de los afectados.

De acuerdo a lo que detallaron desde Barreal a Diario La Provincia SJ, hubo intenso movimiento para asistir a los heridos. Personal del Hospital de Barreal y el propio intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, que es médico y especialista en situaciones de riesgo en alta montaña, fueron parte del proceso sanitario.

Más temprano, Andrés Escuela, secretario de Gobierno de Calingasta indicó que los andinistas que los vieron el sábado en el atardecer les recomendaron que no siguieran el camino porque los iba a sorprender la noche y así fue. "El día sábado, habían dos montañistas de la localidad de Barreal, Martín Espejo y Santiago Maya, que ellos cuando venían descendiendo, lo vieron a estos dos chicos que iban en ascenso. En realidad, no iban a hacer cumbre, iban hasta los 5.600 metros más o menos, no sé por qué cambió", comenzó explicando el funcionario en Canal 8.

Luego explicó que la hipótesis que se maneja es que "no les ha dado tiempo y no han podido regresar. Los encuentran la noche en alta montaña sobre los 6.300 metros más o menos. De ahí empiezan las complicaciones. Se quedaron sin abastecimiento, sin agua", agregó subrayando que por lo que le dijo Martín Espejo, que es quien los encontró cuando venía él descendiendo, "ellos iban a llegar hasta La Hoyada".