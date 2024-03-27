Detallaron el listado completo de documentación extraviada en la vía pública en San Juan

Desde Relaciones Policiales informaron que en sus oficinas se encuentra documentación extraviada en la vía pública. Hay desde DNI, cédulas y licencias de conducir, entre otros.
DNI a nombre de:
• DÁVILA DARÍO ALBERTO
• MOLINA QUIROGA NAIR EDITH
• SORIA WALTER NAHUEL
• MARTÍNEZ MINGOLLA BRAYAN ALEJANDRO
• DOHMEN NELLY SUSANA
• CALDERON ROSANA MYRIAM
• ALDECO JORQUERA URIEL ENZO LUIS
• FERNÁNDEZ LOZANA HUGO
• RIMOLO LIMONE LUCA ISAÍAS
• DÍAZ BRAIAN LUCAS
• MOLINA ACOSTA MAURO ADRIÁN
• BAEZ MARIANA YAMILA
• MUNIZAGA MATÍAS EZEQUIEL
• BRUNA DEBORA PAMELA
• RUIZ CASTRO TIZIANO VALENTÍN
• TORNESE MONTERO VALENTÍN HERNÁN
• BARBARÁN MAURICIO MANUEL
• LUNA MOLINA YAMILA INÉS
• MAS RIVEROS PAULINA
• ARGUELLO AGÜERO NICOLÁS FABRICIO
• GATICA FRANCISCO JOAQUÍN
• ABALLAY GISELA EMILSE
• VALERA SOSA PABLO DANIEL
• MERCADO CONTRERAS CARLOS MARIO
• FERNÁNDEZ PEDRO MIGUEL
• GONZÁLEZ SILVIA MAGDALENA
- ROSALES GUERRA GAEL BENJAMÍN
- CALDERON MARTIN
- BERENGUEL JOSÉ ANTONIO
- JOFRÉ NÉSTOR FABIÁN
- MOREYRA GALLARDO MAYCO JULIO
- ZABALA MARTÍN ALEJANDRO
- FIGUEROA MARCIO ADRIÁN
- PÉREZ ARACELI ABIGAÍL
- ORTIZ BORREGO ALMA DENIS
- RODRÍGUEZ JOSÉ ALBERTO
- AGÜERO ÁBILA ANIA PAOLA
- OROZCO LUIS ALBERTO
- BAMBA MIRTA SILVIA
- SARMIENTO PAREDES ISAÍAS EMANUEL
- GUGLIELMINO RUIZ MARÍA JAEL
- HIDALGO JONATAN FABRICIO
- OLIVARES AGUSTÍN EZEQUIEL
- CASTRO PATRICIA HAYDEE
- QUIROGA JOHANA ALEJANDRA
- ÁLVAREZ CIPRIANO WENCELAO
- VIDELA GODOY SHEILA JAZMÍN
- SANDOVAL LIDIA ANAHÍ
- MEJIVA CRISTIAN MAXIMILIANO
- HERRERA FACUNDO ANDRÉS
- FUENTES EMILIA VIRGINIA
- MORALES ARIANA CELENA
- CASTILLO QUIMEY LOURDES
- MARIA JULIETA EVOLINA RODRÍGUEZ
- TORRES YAMILA ANABEL
- VILLARROEL MARTÍN FEFERICO
- CHAVES AGÜERO LAURA GISEL
- LUCERO ABEL SANTIAGO
- MOLINI HÉCTOR HUGO
- ORTEGA MAURIN MARTINA
- GONZÁLES HÉCTOR ADOLFO
- CASTRO IGNACIO ROMÁN
- FERNÁNDEZ PEDRO MIGUEL
- DE LA CRUZ CAMISAY ALEX NAHUEL
- RIVEROS FONTECHIA ROCÍO MARLEN
- DÍAZ MARGARITA GLADYS
- MORALES PEDRO ORLANDO
- OLIVIA BUSTOS NATALIA GRACIELA
- GUTIÉRREZ LUJÁN MARÍA EMILIA
- CARRIZO OLMEDO CELESTE ELIZABET
- CAMPAÑA FRANCO DAVID
- GUTIÉRREZ ALEXIS EDGAR
- PORRA SALINAS JESIMIEL JANINA
- DE SANTIS NUNCIO
- OLIVA BUSTOS NATALIA GRACIELA
- GATICA FRANCISCO JOAQUÍN
- MONTERO ARAYA MATÍAS ANDRÉS
- GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN
- GUERRERO RICARDO ARIEL
- LUCERO YANELA MAGALÍ
- ORTIZ BORREGO ALMA DENIS
- ESCUDERO CRUZ LUIS DAVID
- WAGNER MILAGROS VERÓNICA
- VILLAFAÑE GERARDO MIGUEL
- ESPINOSA BRAIAN FIDEL
- GIL PACHECO GONZALO NICOLÁS
- ROJAS CARDENAS CECILIA DE LAS MERCEDES
- TEJADA FLORENCIA
CÉDULA de conducir a nombre de:
•ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO
•BUSTOS RIVADERO TERESITA SILVANA
•ABALLAY GALDEANO HERNÁN RAÚL
•DÍAZ BRAIAN LUCAS
•GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
•CORTEZ ROBLES JOAQUIN JOSÉ
•GUZMAN SARA GABRIELA
•MONTERO LILIANA MABEL
•OYOLA IGNACIO MARTIR
•ABALLAY GALDEANO OFELIA AMALIA
•GOMEZ ROJAS MARIANO OMAR
•SANTANDER JORGE LUIS
•MONTERO LILIANA MABEL
PASAPORTE a nombre de:
- AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO
- ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA
CARNET de Obra Social Provincia a nombre de:
- GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO
- GONZÁLEZ SILVIA MAGDALENA
- MÁRQUEZ RAÚL ANTONIO
- ARMENDARIZ MÓNICA
- GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
CARNET DE DISCAPACIDAD a nombre de:
- LUNA PEDRO RAMÓN
- ESPINOZA SEGUNDO
- COSTA LILIANA
LICENCIA de conducir a nombre de:
- - GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
- - TAPIA RAMÓN ALBERTO
- - MONTIVERO VILLAFAÑE FEDERICO LEANDRO
- - CARPENA CHAVES EMANUEL IVÁN
- - GÓMEZ NANCY ELIZABETH
- - GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN
Los mismos podrán ser retirados de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas, o bien llamando al 4296818 o al 4296819.