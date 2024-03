En lo que va del año se registraron 1700 causas de delitos contra la propiedad en San Juan

martes, 26 de marzo de 2024 18:18

El Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Marcelo Jorge Lima, junto a la Ministra, Dra. Adriana García Nieto; los ministros Dr. Daniel Olivares Yapur y Dr. Guillermo Horacio De Sanctis; el Fiscal General, Dr. Eduardo Quattropani, y el Jefe de la Policía de San Juan, Crio. Gral. (R) Eduardo Ramón Lirola, encabezaron una conferencia de prensa brindando un informe y datos estadísticos de la implementación integral del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial, al cumplirse el 26 de marzo el primer mes de su aplicación para todos los delitos de jurisdicción provincial.

En este marco, se conocieron las cifras de las causas registradas en Delitos contra la propiedad, Flagrancia, Genéricos, Ufi informáticos y estafas, Cavig, Anivi, Delitos especiales y UFI del Norte. La primera de esas divisiones fue la que registró mayor cantidad de casos.

Según el registro difundido, desde el 1 de enero hasta el 26 de marzo, fueron 1700 las causas ingresadas en Delitos contra la propiedad, siendo de ese total 500 en valoración inicial, 800 resultas y 400 con investigación previa. En este caso, los allanamientos fueron 93; los detenidos, 66 y 29 resueltos con sentencia.

"Desde la implementación del Sistema Acusatorio, hemos reducido el tiempo de resolución de legajos, lo que ha permitido una mayor agilidad y eficiencia en el proceso legal", se mencionó desde esa Fiscalía.

Conferencia

En las palabras de apertura, el Presidente de la Corte, Dr. Lima, dijo: “La Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal han trabajado denodadamente en dotar de infraestructura a todo el sistema, dotar de los elementos informáticos, efectuar capacitaciones con la Escuela Juicial. Mucho trabajo que se ha hecho desde el Ministerio Público, los fiscales, que comenzó en el año 2017 -con el Procedimiento de Flagrancia-. Esto no es una improvisación, se ha venido trabajando hace 7 años para llegar hoy a la implementación integral de un Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial. Es a partir de las estadísticas que podemos llegar a tener una valoración específica de este sistema, pero también a partir del humor de la gente que reclama la tutela judicial efectiva. Debemos resguardar entre todos este sistema y realizar evaluaciones periódicas para ir ajustando detalles en todo el proceso penal”.

Por su parte, el Fiscal General, Dr. Quatroppani, destacó: “Bastaría pedir a la prensa que saque una foto a ésa mesa, ése es el triunfo cultural: hay un fiscal al lado de un jefe de una Unidad Policial trabajando codo a codo. Se puede tener un patrullero, mil patrulleros; un coche, dos coches, una computadora. Todo eso se pone viejo. Los triunfos son los culturales. Ese es un triunfo cultural. (…) Hoy día están los fiscales acá, pero lo que hacen los fiscales no tendría ningún valor si no tuvieran predispuestos los jueces, que también están las 24 horas extendiendo ordenamientos, pedidos de detención, etcétera. Ese es triunfo cultural, que son los triunfos que perduran”.

El Jefe de Policía, Comisario Gral. (R) Lirola, dijo: “Hoy es un momento especial porque cumplimos un mes de aquel 26 de febrero que se dio por iniciada esta nueva etapa del Sistema Acusatorio, en la cual Fiscalía, Poder Judicial y Policía de San Juan se unieron para trabajar, para darle a la sociedad de San Juan un bienestar diferente; trabajar en unión para combatir este flagelo que es el delito, que nos acompaña de forma permanente y que tenemos que prevenir y reprimir”.

Tras la apertura, en un hecho histórico, funcionarios policiales y fiscales, dieron un informe y las estadísticas de cada área del Sistema Acusatorio integral.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la Com. Mayor Etelvina Tejada, por la Policía de San Juan; por la UFI Delitos Contra la Propiedad, la Fiscal Coordinadora Dra. Claudia Salica y Sub. Com. José Salvador Cabrera; por la UFI CAVIG, la Fiscal Coordinadora, Dra. Claudia Ruiz y la Com. Inspector Viviana Alejandra Rodríguez de Nieva; por la UFI Delitos Genéricos, la Fiscal Coordinadora, Dra. Daniela Pringles y Sub. Com. Mario Salinas; por la UFI ANIVI, la Fiscal Coordinadora, Dra. Valentina Bucciarelli y Com. Mayor Claudia Llanos; por la UFI Del Norte, el Fiscal Dr. Sohar Aballay y el Sub. Com. Luis García; por la UFI Delitos Especiales, el Fiscal Coordinador, Dr. Ivan Grassi y el Comisario Germán Videla; por la UFI Delitos Informáticos y Estafas, el Fiscal Coordinador Dr. Pablo Martín Fernández y el Oficial Principal Iván Rodríguez, perteneciente a la división Apoyo Tecnológico y el Sub. Com. Mario García, perteneciente a la división de Estafas; por la UFI Flagrancia, la Fiscal Coordinadora, Dra. Virginia Branca y el Sub. Com. Raúl Ibáñez; y por la Unidad de Abordaje Territorial, el Supervisor Dr. Federico Ozollo y el Com. General Carlos Osvaldo Calívar.