Una docente llevó a lavar su camioneta a un lavadero en Rivadavia y se la robaron

sábado, 23 de marzo de 2024 21:52

Un muy mal momento vive por estas horas una familias del barrio Enfermera Medina en Capital. Este sábado al mediodía llevaron una camioneta 4x4 a lavar a una reconocido lavadero ubicado entre Rivadavia y Capital y cuando fueron a buscarla le dijeron que había sido robada.

Natacha Artusio es docente y su marido trabaja en minería. Cuando en la tarde fueron a buscar la camioneta y otro auto que habían dejado, se dieron cuenta que la primera no estaba. "No te imaginas que te van a robar la camioneta", comenzó contando con angustia Natacha a Diario La Provincia SJ.

El lavadero donde dejaron el vehículo está ubicado al lado del barrio FUVA, entre Capital y Rivadavia. La tenían que buscar a las 15:30 pero fueron a las 18:20. Cuando llegaron, la chica que atendía contó lo sucedido.

"Me dijo 'Se la acaban de llevar' y yo le dije 'me estas haciendo una joda'. Pero ella repitió 'no, se la acaban de llevar y salieron rapidísimo'", explicó Natacha.

Según lo informado, la persona que se la robó, ingresó al predio y sin avisar se la llevó porque la camioneta tenía la llave puesta. "Según la versión de ellos, no vieron entrar a nadie", destacó la docente.

La camioneta es una Volkswagen Amarok modelo 2021 de color gris plata. La patente es AE823BQ y tiene lona negra, estribos negros marca Braco con una calcomanía de taikwondo. Los vidrios son polarizados.

Al advertir el robo, rápidamente se llamó a la policía y al lavadero llegó desde personal de la Policía Científica hasta los fiscales de la UFI Delitos Especiales. Ella ya hizo la denuncia en el seguro.

"Rogamos a Dios que por favor aparezca. Ha sido rápido y se ha movido la policía. Están viendo con las cámaras de los vecinos para identificar el hecho. Ha sido todo muy rápido", expresó.