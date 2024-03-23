Documentación

Detallaron el listado completo de los documentos extraviados en San Juan

La documentación se encuentra en la oficina de División Relaciones Policiales. Los mismos podrán ser retirados de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas.
Detallaron el listado completo de los documentos extraviados en San Juan
sábado, 23 de marzo de 2024 18:43
San Juan
sábado, 23 de marzo de 2024 18:43

Desde Relaciones Policiales informaron que en sus oficinas se encuentra documentación extraviada en la vía pública. Hay desde DNI, cédulas y licencias de conducir, entre otros. 

Mirá el detalle:

  • DNI a nombre de:

- ROSALES GUERRA GAEL BENJAMÍN

- CALDERON MARTIN 
- BERENGUEL JOSÉ ANTONIO
- JOFRÉ NÉSTOR FABIÁN
- MOREYRA GALLARDO MAYCO JULIO
- ZABALA MARTÍN ALEJANDRO
- FIGUEROA MARCIO ADRIÁN
- PÉREZ ARACELI ABIGAÍL
- ORTIZ BORREGO ALMA DENIS
- RODRÍGUEZ JOSÉ ALBERTO
- AGÜERO ÁBILA ANIA PAOLA
- OROZCO LUIS ALBERTO
- BAMBA MIRTA SILVIA
- SARMIENTO PAREDES ISAÍAS EMANUEL
- GUGLIELMINO RUIZ MARÍA JAEL
- HIDALGO JONATAN FABRICIO 
- OLIVARES AGUSTÍN EZEQUIEL
- CASTRO PATRICIA HAYDEE
- QUIROGA JOHANA ALEJANDRA
- ÁLVAREZ CIPRIANO WENCESLAO
- VIDELA GODOY SHEILA JAZMÍN 
- SANDOVAL LIDIA ANAHÍ
- MEJIVA CRISTIAN MAXIMILIANO
- HERRERA FACUNDO ANDRÉS
- FUENTES EMILIA VIRGINIA
- MORALES ARIANA CELENA
- CASTILLO QUIMEY LOURDES 
- MARIA JULIETA EVOLINA RODRÍGUEZ
- TORRES YAMILA ANABEL 
- VILLARROEL MARTÍN FEDERICO 
- CHAVES AGÜERO LAURA GISEL
- LUCERO ABEL SANTIAGO
- MOLINI HÉCTOR HUGO
- ORTEGA MAURIN MARTINA 
- GONZÁLES HÉCTOR ADOLFO 
- CASTRO IGNACIO ROMÁN
- FERNÁNDEZ PEDRO MIGUEL 
- DE LA CRUZ CAMISAY ALEX NAHUEL 
- RIVEROS FONTECHIA ROCÍO MARLEN
- DÍAZ MARGARITA GLADYS 
- MORALES PEDRO ORLANDO 
- OLIVIA BUSTOS NATALIA GRACIELA 
- GUTIÉRREZ LUJÁN MARÍA EMILIA 
- CARRIZO OLMEDO CELESTE ELIZABETH
- CAMPAÑA FRANCO DAVID
- GUTIÉRREZ ALEXIS EDGAR 
- PORRA SALINAS JESIMIEL JANINA 
- DE SANTIS NUNCIO
- OLIVA BUSTOS NATALIA GRACIELA 
- GATICA FRANCISCO JOAQUÍN
- MONTERO ARAYA MATÍAS ANDRÉS
- GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN
- GUERRERO RICARDO ARIEL 
- LUCERO YANELA MAGALÍ
- ORTIZ BORREGO ALMA DENIS 
- ESCUDERO CRUZ LUIS DAVID 
- WAGNER MILAGROS VERÓNICA
- VILLAFAÑE GERARDO MIGUEL
- ESPINOSA BRAIAN FIDEL
- GIL PACHECO GONZALO NICOLÁS
- ROJAS CARDENAS CECILIA DE LAS MERCEDES
- TEJADA FLORENCIA 

  • CÉDULA de conducir a nombre de:

- GUZMÁN SARA GABRIELA
- PÉREZ PLAZA RUTH ALEXANDRA 
- CORTÉZ ROBLES JOAQUÍN JOSÉ
- PONCE AMALRIC EDUARDO MAURICIO
- BUSTOS GRACIELA NIDIA
- ESPEJO JOSÉ ALEJANDRO

  • PASAPORTE a nombre de:

- AGUILAR CUADROS NICOLÁS ANTONIO
- ALONSO RUEDA NÉLIDA OLGA

  • CARNET de obra social provincia a nombre de:

- GONZÁLEZ HÉCTOR ADOLFO

LICENCIA de conducir a nombre de:

- GONZÁLEZ MALLEA ELVIO JAVIER
- TAPIA RAMÓN ALBERTO
- MONTIVERO VILLAFAÑE FEDERICO LEANDRO
- CARPENA CHAVES EMANUEL IVÁN
- GÓMEZ NANCY ELIZABETH
- GONZÁLEZ JOSÉ AGUSTÍN 


Los mismos podrán ser retirados de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas, o bien llamando al 4296818 o al 4296819.

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