Caso Lucía Rubiño: pericias determinaron el accionar de los vehículos involucrados en la tragedia

Luego de la realización de dos pericias accidentológicas por parte de la defensa de uno de los imputados, Juan Pablo Echegaray, y del Fuero de Menores, se concluyó cómo fue el accionar de los vehículos en la tragedia en la que murió Lucía Rubiño, la adolescente atropellada en el interior del barrio Profesional, el 15 de octubre de 2023.

Según contó la abogada defensora de Echegaray, Sandra Leveque, luego de un minucioso estudio se conoció que su defendido no habría invadido el carril contrario por el que circulaba el menor de edad, a bordo de un Renault Sandero. Este último fue el que impactó contra el muro donde se encontraba Lucía.

"Hicimos esa pericia en el terreno y con las imágenes y se analizó las dimensiones del terreno, las dimensiones de la calle, largo y ancho de los vehículos, velocidades, huellas de frenado o no. Lo que concluyó nuestra pericia es que quien invade el carril o quien circulaba por el carril contrario a si se quiere, invadiendo el carril, es el Renault Sandero que era conducido en ese momento por el menor", comenzó diciendo Leveque a Diario La Provincia SJ.

En cuanto a la velocidad, se supo que la camioneta de Juan Pablo Echegaray, una Toyota Hilux, habría estado prácticamente detenida, ya que al momento de la tragedia estaba pasando una especie de reductor de velocidad, que estaba dañado, con tres paños menos. En base a eso, aseguró Leveque, es que se analizan los videos y también la trayectoria de la camioneta y se concluye que no existe invasión de carril por parte de Echegaray y que tampoco circulaba a una velocidad.

"Concluye también que la velocidad a la cual habría circulado el Renault Sandero superaría los 50 kilómetros por hora, es una calle de barrio que no permitía esa velocidad, y además que había recorrido desde que arranca el vehículo, que se ve en los videos que encienden las luces, hasta el lugar de impacto, pocos metros. Evidentemente se analiza que llevaba una velocidad alta, superior a la permitida, porque no se frena en la cuneta que traspasa, sino que pasa por encima directamente de la cuneta y además toca un árbol e impacta contra el muro", destacó la letrada.

Y agregó: "Otra conclusión a la que se arriba también, es que este Echegaray circulaba por su carril un poco centrado porque habían autos que se ven en el video, que están estacionados al costado. Entonces él nunca le va del carril contrario, si iba centrado en el carril".

En el marco de la investigación, la pericia que se presenta en el Fuero de Menores, que es la del Complejo Científico Forense de la provincia, que depende de La Corte, no participó la parte de Echegaray, ya que fue encomendada por la jueza Camus en el Juzgado de Menores, donde está investigado el menor. "Nosotros no hemos tenido posibilidad ni de participar ni de controlar esa pericia porque no éramos parte", puntualizó la abogada.

Sobre esa medida investigativa, se supo que lo que determina es que en ningún momento existió una invasión de carril por parte de la persona que manejaba la camioneta Toyota, "si existió una invasión de carril de parte del menor que manejaba la Sandero", expresó.

Sobre lo que sigue luego de esta instancia, Leveque dijo que " es probable que Echegaray declare en algún momento de la investigación ante Fiscalía" .