Tragedia en Rawson: revelaron la identidad de la víctima y avanzan en la investigación

viernes, 15 de marzo de 2024 20:25

Este viernes, en horas de la mañana, un ciclista murió en medio de un siniestro vial con un motociclista en Rawson. Tras una intensa investigación, se conoció la identidad de la víctima, un hombre de 80 años. Se trata de Abas Leonardo Carrizo, y en las redes sociales dejaron conmovedores posteos tras lo sucedido.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 7:10 horas en la intersección de calle 5 y Proyectada, a 100 metros de calle Chacabuco.

Según informaron fuentes judiciales, la víctima circulaba en una bicicleta color azul cuando fue impactado por una motocicleta Yamaha que se dirigía en sentido este-oeste. Como consecuencia del impacto, el ciclista falleció en el lugar del hecho.

El conductor de la motocicleta, identificado como Lucas Cortez, de 25 años, fue trasladado al Hospital Rawson con politraumatismos y con custodia policial. En el lugar del siniestro intervino personal de la UFI Delitos Especiales, junto a personal de División Criminalística, Comisaría 35 Valle Grande y División Delitos Especiales.

El emotivo posteo en redes sociales

"Me enseñaste todo lo que soy me diste todo el amor de un padre me duele en el alma tu partida viejito mío voy extrañarte Gracias por se mí Papá Leonardo Abas Carrizo mí viejo me partiste el corazón con tu partida", destacaron en las redes sociales.