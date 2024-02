Presunta estafa telefónica: Médicos de cabecera de San Juan aclararon que no cobran por recetas

jueves, 29 de febrero de 2024 09:38

Este jueves, desde la Asociación Médicos de Cabecera de San Juan advirtieron que no se pide dinero por autorización de recetas. Es debido a mensajes que están llegando a los jubilados, beneficiarios de PAMI,

El Dr. Miguel Coria, presidente de la Asociación Médicos de Cabecera (AMC), destacó en radio Sarmiento que "tenemos 120 médicos distribuidos en toda la provincia y a través de sistemas electrónicos, muchos de nuestros pacientes nos solicitan las recetas. Esto se hace a través de WhatsApp. Una vez que ellos lo hacen, reciben una respuesta por parte del médico sobre cuándo pueden retirar directamente desde la farmacia. A raíz de esto, detectamos ayer que, a través de un número de WhatsApp, los pacientes reciben un mensaje que decía que para hacerles las recetas iban a tener que realizar un pago previo. Les explicaban que después ese monto iba a ser reembolsable".

Sobre ello, la suma para el trámite que se pedía era de $6800. "El mensaje decía: "Hola, buenas tardes. Vamos a informarte que podemos otorgarte hoy mismo su receta autorizada. Deberás cumplir con un pago administrativo previamente antes de su autorización. De otra manera, no estamos otorgando ni autorizando ningún tipo de medicación".

Si el afiliado preguntaba más datos se le explicaba que "por receta autorizada y sellada, se tendrá un gasto previo de 6.800 pesos reembolsable, los cuales se harán devolutivos a través del PAMI y tendrá un descuento a la hora de comprar la medicación con receta sellada autorizada. El descuento queda pendiente a la hora de retirar su compra". Para cumplir con ese pago, les pedían un alias o un CBU; también les daban un alias especial en el que nombraban a AFIP".

Coria expresó que la Asociación Médicos de Cabecera "no cobran ningún extra; ningún monto por recetas. Ya se hizo la denuncia al 911 y también, a PAMI. Todos los servicios que brindamos son totalmente gratuitos".

Y agregó: "También le pedimos a los afiliados que, muchas veces, le pedimos sus datos de nombre, número de beneficio, número de documento para poder confeccionar la receta. Eso lo pueden enviar tranquilamente, lo que no tienen que mandar es ninguna información de cuentas bancarias suyas, CBU y mucho menos realizar ningún tipo de pago a ninguna cuenta".

prestación médica, a ninguna cuenta y no entregar informaciones de sus cuentas personales tampoco. Miguel, cómo le va, buen día, Leopoldo Gritti lo saluda, ¿no puede ser que con esta apertura desde la gestión anterior que tiene el PAMI, un tanto virtual, inclusive post pandemia, ya se la confusión de diferentes personas en cuanto a estas estafas? Siempre estas estafas buscan crear esa confusión y aprovechan las situaciones para esto. Los medios electrónicos son muy ventajosos para todos los sistemas de salud y no de salud, pero lo que hay que pedir enfáticamente es que no realicen ningún pago por ninguna prestación