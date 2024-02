Una sanjuanina sufrió el robo de la moto con la que hacía delivery y quedó sin poder trabajar

martes, 27 de febrero de 2024 16:40

Una joven mamá sanjuanina vive un calvario desde las últimas horas, cuando en medio de su tarea como delivery de una reconocida aplicación, sufrió el robo de una moto y quedó sin poder trabajar.

Se trata de Mariana Narváez, a quien en el interior del barrio Parque Rivadavia Norte, del departamento homónimo, le sustrajeron el vehículo cuando lo había estacionado para retirar un pedido. Desde entonces, la mujer no puede trabajar y está desesperada por hallar la movilidad.

"Yo trabajo en pedidos ya hace 4 años, comencé trabajando en bicicleta, con lo cual estuve trabajando 3 años en bicicleta, tengo 2 hijos, y bueno me ha costado muchísimo poder comprarme la moto, recién la pude adquirir el año pasado, usada porque tampoco es que 0 kilómetros. Ayer alrededor de las 14:30 horas me sustrajeron la moto en el barrio Parque Rivadavia Norte, cuando llegué a un domicilio para buscar una bolsa", contó Mariana a Diario La Provincia SJ.

Según mencionó, el robo ocurrió en cuestión de segundos y aunque hubo mucha gente que la ayudó, incluso salió a buscar al malviviente, no lograron encontrarlo.

"El señor de donde me lo robaron me favoreció las cámaras, se logra ver al hombre, no tan nítido, cuando se la está llevando y cuando está ingresando a sacarme la moto. Es una moto marca Brava modelo Nevada 110 con patente 338EVU. Me ha costado muchísimo tenerla, la denuncia la hice en la comisaría 23ra del barrio Parque Rivadavia Norte y recién hoy me han podido dar un certificado de policial donde constata que la moto ha sido robada", detalló.

"Estoy desesperada, entiendo que quizás no la consiga más a la moto, pero tal vez si. Me han dejado sin trabajar (...) vamos a conseguir aunque sea una bici para seguir", cerró la víctima.

Ante cualquier dato de la moto, se ruega contactarse al 911 o al 2644 56-2633.