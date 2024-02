"Que Dios se encargue de él": el hermano de Yanina Pérez, conmovido tras la audiencia

martes, 20 de febrero de 2024 13:14

Este martes, se definió la situación judicial de Ariel Omar Pérez por el femicidio contra la empleada municipal Yanina Pérez, cometido el pasado jueves 15 de febrero en el cementerio de Angaco. La familia estuvo presente en la audiencia y allí se definió que será juzgado por "Homicidio agravado por el vínculo, con premeditación y por femicidio".

En la sala estuvo su hermano Sixto Pérez, junto a su también hermana Flavia y Fabiana, una hija de Yanina. Estuvieron abrazados y también, tomados de la mano en la audiencia y se mostraron conformes con lo decidido tras el cuarto intermedio. En diálogo con Diario La Provincia SJ y conmovido por lo ocurrido compartió sus sensaciones.

El apoyo a la familia en las afueras de Tribunales. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

"La verdad no me salen las palabras, pero creo que un poco de paz vamos a tener con la resolución", dijo. Y agregó: "creo que se va a hacer justicia. No hay nada que pueda dar una prueba contundente para que no se haga justicia. Me parece que todo está dado para que la justicia actúe como debe actuar. Y si no actúa como debe ya me parece que sería muy extraño", expresó en referencia al pedido de la defensa para revisar pericias psiquiátricas al hombre, que tiene antecedentes por ataques con arma blanca contra la madre de sus hijos.

Consultado sobre qué le diría a Omar Pérez, señaló: "Que Dios se encargue de él. Y si no es Dios, el otro (por el Diablo). Él sabrá qué hacer".