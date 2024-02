Femicidio en Angaco: Omar Ariel Pérez no irá a juicio abreviado por el crimen de Yanina Pérez

martes, 20 de febrero de 2024 11:33

En medio de un fuerte operativo policial y con una importante manifestación en la puerta de Tribunales, inició la audiencia de formalización contra Omar Ariel Pérez. Es el principal acusado por el crimen de su expareja Yanina Pérez, a puñaladas en el cementerio de Angaco, el pasado jueves.

La familia de Yanina, presente en la audiencia. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

Pérez ingresó al recinto pasadas las 11 hs. y entre recio e incómodo, se sentó en la silla del acusado. En la sala hay presencia de familiares de Yanina que se mostraron conmocionados por la situación de tener al femicida a metros. El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Adrián Riveros detalló en un informe el hecho y la causa de muerte de Yanina. También argumentó la calificación por Homicidio Homicidio Doblemente agravado por el vínculo y por femicidio".

Además, se reprodujeron dos audios que el acusado envío por WhatsApp a un amigo: "le metí 5 puñaladas a la c*** esa. Me tenía cansado si me vivía amenazando", fue una de las frases que dijo.

Fuentes judiciales habían adelantado que era probable que aceptara un juicio abreviado. De ser así y al asumir la responsabilidad, podría ser condenado a prisión perpetua este martes. Sin embargo, no hubo acuerdo y seguirá el proceso común.

El caso

Un brutal femicidio conmocionó a San Juan y el país, este jueves 15 de febrero. En el cementerio de Angaco, Yanina Pérez fue atacada presuntamente por su ex pareja, Omar "Guascazo" Pérez, y murió después de recibir ocho puñaladas con arma blanca en diferentes partes de su cuerpo. La mujer trabajaba en el lugar y había mantenido una relación de pareja con el hombre que había cumplido condena en el Penal de Chimbas por un intento de femicidio contra otra mujer, en 2020.

Un compañero de trabajo fue testigo y se convirtió en clave para confirmar que Pérez era el agresor. "Ella era la encargada de nosotros, estaba limpiando en un lado y me dijo que vaya con el tanque que es con agua, y que llene los canteros. Yo estaba a unos 50 metros de ella, el camión estaba andando y escuché que me llamaba a mi. Me di vuelta y el vago le estaba pegando. Le dije al camionero que me ayudara, él le pegó y se disparó para el norte. Yo no hallaba qué hacer porque el hombre tenía un arma blanca", comenzó diciendo el testigo clave, de apellido Tejada, en diálogo con Radio Sarmiento.

En un intento de defenderse, el compañero de Yanina aseguró que ella se iba para atrás, pero "él le pegó tanto que ella cayó de espalda". "Él entró por la puerta principal pero nadie lo vio e hizo un desastre adentro", agregó.

"Ella estaba limpiando en la parte norte cuando él llegó (...) Él nunca venía, yo lo vi en el momento que ella me llamaba a mi", siguió con su relato.

Una vez que el hombre se fue, su compañero aseguró que se acercó a la víctima: "Le dije 'Yanina, ¿querés agua? Ella casi ya no podía hablar, tenía los ojos cerrados. A mi me daba apuro y empecé a pedir auxilio, vino el capataz general y la llevó al hospital".

Yanina Pérez, no obstante, murió por las gravísimas heridas. El fiscal de la causa, Adrián Riveros, reveló detalles de la autopsia al cuerpo de la víctima. "El informe manifiesta las lesiones que ha recibido, que le produce el fallecimiento. En total hace mención de 8. En su cuerpo, todas en la parte frontal y una en la lateral y una en su mano, que sería una novena herida. Los 8 le producen las heridas y posteriormente se produce un shock hipobolémico, pierde sangre y eso es lo que le produce su fallecimiento. Tenía lesiones en la parte frontal y en otras en la lateral derecha", explicó.