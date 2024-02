Crimen del camionero en Valle Fértil: para su hermana, "se escapaba por miedo"

martes, 20 de febrero de 2024 08:59

La muerte a balazos del camionero riojano Federico Gastón Orihuela, en una persecución policial en Valle Fértil, tuvo su primer paso en la justicia, la semana pasada. Tras la audiencia de formalización contra el policía Ricardo Rodríguez Garay se lo imputó por "Homicidio Agravado por ser parte de las Fuerzas de Seguridad" y quedó detenido. La familia de la víctima ya tiene abogado y aseguraron que el camionero escapó porque no tenía con qué pagar presuntas coimas que le cobraban por trabajar.

Brenda Orihuela, la hermana de Federico, habló con radio Sarmiento y expresó que "él se había ido a las gamelas y como no lo llamaban, se encontró con un chico que vendía melones. Tenían que transportarlos para que los venda en Valle Fértil. Muchos hablan sobre que no entienden por qué mi hermano se da a la fuga. Yo no lo llamaría fuga: él estaba sinceramente estaba escapando del miedo. Estaba desesperado del miedo".

Agregó que "mi hermano con el otro chico, solamente lo único que hacían era trabajar. Casi no vendía nada y nosotros estábamos permanentemente en contacto con él y ya se quería venir. Estaba cansado de coimas de policías ahí en Valle Fértil".

Resaltó que el mismo día que murió Orihuela "nos pide que le mandemos 30.000 pesos porque dijo que era para darle a los policías para que lo dejaran estar parado en un lugar. Mi hermano se fue porque no quiso entregar el camioncito. Federico ese día se quería volver, pero nos decía a nosotros que no quería dejar tirado al chico. No los dejaban trabajar".

Brenda señaló que, por fuentes que habrían hablado con ella, el camionero no tenía dinero para pagar la presunta coima y huyó de la policía. "Lo sé porque tengo mis fuentes y sé que fue así. La policía lo tenía identificado y más temprano, lo había ya corrido de otro lugar, por el tema ese, porque le cobraban".

Agregó que "nosotros le decíamos que se venga, pero él no quería dejar ahí al chico que estaba con él. No quería bajarle los melones y que él quede ahí tirado. Nunca nos mencionó nombres de policías pero nos contó lo que hacía. Además, quiero resaltar que ni la policía de Valle Fértil, ni la comisaría, ni el hospital nos dieron nombre de mi hermano cuando supimos que algo había pasado con el camión, cuando una amiga que tengo en Valle Fértil me mandó una foto. Él lo único que quería era llegar a su pueblo con el camión que era lo único que él tenía, digamos, su única herramienta".