Crimen de Yanina Pérez: piden justicia por el femicidio frente a Tribunales en un día clave

martes, 20 de febrero de 2024 09:44

Este martes, una manifestación comenzó a tomar forma frente al edificio de Tribunales, en Capital, en pedido de justicia por el femicidio de Yanina Pérez a manos de su expareja, Ariel Omar Pérez.

Familiares y amigos de Yanina llegaron desde Angaco con carteles y banderas pidiendo justicia y a ellos se sumaron, "Familias unidos por el dolor del femicidio". También, se plegaron movimientos sociales y políticos bajo la consigna que la Justicia otorgue la máxima pena por el "Homicidio agravado por el vínculo y por femicidio".

Pérez estará hoy en el banquillo y versiones aseguran que su defensa y Fiscalía podrían pedir un juicio abreviado en el que las pruebas y los antecedentes de ataques contra mujeres lo cercan hacia una condena a prisión perpetua.

En micrófonos de radio AM1020 habló Flavia, hermana de Yanina, que llegó desde Mendoza para apoyar a los cuatro hijos de la víctima. "Lo importante ahora es que cuanto antes se haga justicia; que se le dé la sentencia y que sea con reclusión perpetua. Pedimos estar presentes en la audiencia".

Resaltó que, tras el crimen de Yanina, comenzó a conocer los detalles de la escabrosa relación con Pérez. "Ella era hostigada por él. Habían tratado de hacer la denuncia y no se las habían querido tomar en la policía de Angaco, porque le dijeron que eran cosas de pareja y que no se metieran. Tras el desenlace, creo que eso también debería investigarse y ver quiénes fueron los policías y hacer algo".

La mujer señaló duramente que "mientras él fumaba con los policías, mi hermana estaba encerrada con miedo en su casa. Queremos que esto no suceda nunca más. Uno no se imagina nunca tener que pasar por este proceso, y sé que no es fácil denunciarlo. Y veces pasa también que las víctimas piden ayuda y no la tienen".