Caso Francisco Márquez: la jueza se opuso al juicio abreviado e investigarán si hubo picadas

lunes, 19 de febrero de 2024 20:13

Este lunes se reanudó el juicio por la muerte del Francisco Márquez (22), el motociclista que fue embestido de atrás por un auto que habría participado de picadas en la zona de El Pinar, en Rivadavia, en 2023. El imputado es Gonzalo Nicolás Castro Salinas, que transitó este proceso en libertad y estuvo presente en las últimas audiencias.

Finalmente, y tras un largo proceso, la jueza Celia Maldonado no homologó el acuerdo para un juicio abreviado y se investigará su Castro Salinas tenía su auto preparado para correr picadas. Para ello, se ordenó una pericia mecánica y de ser positiva, el joven podría afrontar un juicio por "homicidio simple".

El imputado no quedó detenido pero sí se dispuso que use tobillera electrónica y con ese dispositivo, estará en su domicilio.

La familia y amigos de Márquez, apoyados por Familias del Dolor y la Esperanza, celebraron que la jueza consideró el pedido de la querella. Están convencidos que el conductor iba corriendo picadas al momento del siniestro vial que le costó la vida a Francisco.

El pasado miércoles, un encendido debate había pasado a cuarto intermedio. La jueza Celia Maldonado escuchó atentamente los planteos de las partes. Entre ellos, la querella manifestó su desacuerdo con un juicio abreviado y pidió que se considerara a Castro Salinas como autor material por "picadas ilegales en concurso simple". Esa calificación supone penas entre 8 a 25 años de prisión.

En tanto, la fiscalía había pedido considerarlo autor material del delito de Homicidio Culposo Agravado por el uso de un vehículo con motor y el exceso de la velocidad máxima permitida en la zona (60km/h). Con ello, solicitó 3 años de prisión y 6 de años de inhabilitación para conducir.

El caso y la lucha de la familia

Francisco Márquez (22) murió cuando su moto Yamaha 150 cc. fue impactada de atrás por un auto Fiat Uno que habría participado de picadas clandestinas en la zona de El Pinar, el 8 de abril de 2023.

Ayelén Márquez, hermana del joven, había destacado anteriormente a Diario La Provincia SJ que la jueza de la causa consideraría el planteo de un juicio abreviado. Esto es rechazado por ellos que reclaman un procedimiento y condena ejemplares por la muerte de Francisco. "Yo no quiero que quede impune al igual que tantas víctimas fatales de la provincia de San Juan. Queremos que la Justicia entienda el sufrimiento de aquellos que transitan este enorme dolor", señaló. Por el caso está imputado Gonzalo Nicolás Castro Salinas, de 24 años.

Por otra parte, el cuñado de la víctima, Fernando Di Carlo expresó a este diario que "este año ha sido fatal con respecto a las picadas ilegales y siniestros viales. No entiendo por qué no hacemos nada; por qué el pueblo no reacciona si nadie está exento que le suceda. Tenemos que actuar todos juntos para que la justicia tome cartas en el asunto y trabaje en ello. Queremos prisión efectiva y no un juicio abreviado".