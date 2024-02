Crimen en Angaco: se entregó el femicida más buscado y la gente reclamó justicia

domingo, 18 de febrero de 2024 07:46

Tras casi 72 horas de intensa búsqueda, detuvieron a Ariel Omar Pérez (38), el único sospechoso de asesinar a puñaladas a Yanina Pérez. El hecho ocurrió esta madrugada en Angaco y un grupo de vecinos y familiares de la empleada municipal llegaron hasta donde estaba el hombre, en medio de un fuerte operativo policial. El fiscal de la causa Dr. Adrián Riveros confirmó a Diario La Provincia SJ que se entregó.

Lectores de Diario La Provincia SJ registraron el tenso momento. Ariel Omar Pérez estaba en la casa de un familiar y la policía cercó la zona para contener al grupo que le gritaba "asesino", "maldito" y "justicia". La bronca estalló cuando Pérez subió a un auto que salió con custodia policial hacia la Comisaría 20º. Entre las personas que se manifestaban, estaba un hijo de Yanina Pérez que quiso acercarse al auto en un intento desesperado.

De acuerdo a los primeros datos, Ariel Omar Pérez estará en la Comisaría hasta que la Justicia que investiga el violento femicidio disponga su traslado. La noticia de su entrega y detención movilizó a la comunidad de Angaco que tenía prevista una manifestación para pedir justicia para Yanina Pérez, este domingo a las 21 hs. frente a la Comisaría. Tras lo acontecido, barajaban la posibilidad de adelantar la convocatoria.

El caso

Un brutal femicidio conmocionó a San Juan y el país, este jueves 15 de febrero. En el cementerio de Angaco, Yanina Pérez fue atacada presuntamente por su ex pareja, Omar "Guascazo" Pérez, y murió después de recibir ocho puñaladas con arma blanca en diferentes partes de su cuerpo. La mujer trabajaba en el lugar y había mantenido una relación de pareja con el hombre que había cumplido condena en el Penal de Chimbas por un intento de femicidio contra otra mujer, en 2020.

Omar "Guascazo" Pérez, el presunto asesino y Yanina Pérez, la víctima fatal.

Un compañero de trabajo fue testigo y se convirtió en clave para confirmar que Pérez era el agresor. "Ella era la encargada de nosotros, estaba limpiando en un lado y me dijo que vaya con el tanque que es con agua, y que llene los canteros. Yo estaba a unos 50 metros de ella, el camión estaba andando y escuché que me llamaba a mi. Me di vuelta y el vago le estaba pegando. Le dije al camionero que me ayudara, él le pegó y se disparó para el norte. Yo no hallaba qué hacer porque el hombre tenía un arma blanca", comenzó diciendo el testigo clave, de apellido Tejada, en diálogo con Radio Sarmiento.

En un intento de defenderse, el compañero de Yanina aseguró que ella se iba para atrás, pero "él le pegó tanto que ella cayó de espalda". "Él entró por la puerta principal pero nadie lo vio e hizo un desastre adentro", agregó.

"Ella estaba limpiando en la parte norte cuando él llegó (...) Él nunca venía, yo lo vi en el momento que ella me llamaba a mi", siguió con su relato.

Una vez que el hombre se fue, su compañero aseguró que se acercó a la víctima: "Le dije 'Yanina, ¿querés agua? Ella casi ya no podía hablar, tenía los ojos cerrados. A mi me daba apuro y empecé a pedir auxilio, vino el capataz general y la llevó al hospital".

Yanina Pérez, no obstante, murió por las gravísimas heridas. El fiscal de la causa, Adrián Riveros, reveló detalles de la autopsia al cuerpo de la víctima. "El informe manifiesta las lesiones que ha recibido, que le produce el fallecimiento. En total hace mención de 8. En su cuerpo, todas en la parte frontal y una en la lateral y una en su mano, que sería una novena herida. Los 8 le producen las heridas y posteriormente se produce un shock hipobolémico, pierde sangre y eso es lo que le produce su fallecimiento. Tenía lesiones en la parte frontal y en otras en la lateral derecha", explicó.

El crimen disparó un intenso operativo de búsqueda de Ariel Omar Pérez. Primero, fue en la zona aledaña al cementerio; luego en su casa y otros domicilios. Su cara apareció en un cartel de búsqueda de la Policía de San Juan y se viralizó.

Finalmente, este domingo, el hombre decidió entregarse a la Policía y comienza otra etapa, en medio de un fuerte pedido social por justicia.