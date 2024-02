Estremecedor relato del testigo del femicidio en Angaco: "Me gritó que la ayudara y después se cayó"

viernes, 16 de febrero de 2024 10:30

Estremecedor, así es el relato del testigo del femicidio de Yanina Pérez, la sanjuanina de 44 años que fue asesinada presuntamente por su ex pareja este jueves, mientras trabajaba en inmediaciones del cementerio de Angaco. El hombre que estaba a su cargo fue quien relató los hechos según como habrían sucedido y a quien Yanina pidió ayuda al momento de ser agredida.

"Ella era la encargada de nosotros, estaba limpiando en un lado y me dijo que vaya con el tanque que es con agua, y que llene los canteros. Yo estaba a unos 50 metros de ella, el camión estaba andando y escuché que me llamaba a mi. Me di vuelta y el vago le estaba pegando. Le dije al camionero que me ayudara, él le pegó y se disparó para el norte. Yo no hallaba qué hacer porque el hombre tenía un arma blanca", comenzó diciendo el testigo clave, de apellido Tejada, en diálogo con Radio Sarmiento.

En un intento de defenderse, el compañero de Yanina aseguró que ella se iba para atrás, pero "él le pegó tanto que ella cayó de espalda". "Él entró por la puerta principal pero nadie lo vio e hizo un desastre adentro", agregó.

"Ella estaba limpiando en la parte norte cuando él llegó (...) Él nunca venía, yo lo vi en el momento que ella me llamaba a mi", siguió con su relato.

Una vez que el hombre se fue, su compañero aseguró que se acercó a la víctima: "Le dije 'Yanina, ¿querés agua? Ella casi ya no podía hablar, tenía los ojos cerrados. A mi me daba apuro y empecé a pedir auxilio, vino el capataz general y la llevó al hospital".

"Me quedó la imagen, ha sido muy rápido, dejó la bici y se fue", aseguró sobre los momentos del ataque. En este sentido, confirmó que el agresor sería Omar Pérez, ex pareja de la víctima, ya que lo había visto "pocas veces".

"Él andaba con una remera azul mangas cortas y una bombacha de gaucho marrón, de trabajo", detalló sobre el aspecto del hombre. Y cerró: "Anoche dormí poco, me quedó la imagen de ella. Dios quiera que lo encuentren".