Hito en la tragedia sanjuanina en Pinamar: el conductor cumplirá la condena en la cárcel

"Ahora, a transitar mi duelo". Así afirmó Cristina Vera, mamá de Nicolás Miranda, una de las víctimas de la tragedia sanjuanina en Pinamar. Es que, tras el fallo y la presentación ante Casación, el conductor responsable del brutal choque, que también se llevó la vida de Alberto y Daniel Camino, ya cumple la condena en prisión.

Diego Zaupa recibió, tras un juicio en abril de 2023, una condena de 3 años y medio de prisión, por el delito de "homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y por la cantidad de víctimas fatales" Esto fue, "en concurso ideal con lesiones culposas agravadas por la gravedad de las mismas y por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor". El Tribunal que lo condenó, integrado por los jueces Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, determinó que el hombre permaneciera en libertad hasta que quedara firme la condena.

"Nuestro abogado realizó la presentación a Casación y estábamos expectantes de lo que decidiera. Finalmente, nuestro abogado Marino Alejandro Cid nos compartió lo que se definió. Avaló la condena del tribunal y que Zaupa debía ir a la cárcel. Sobre fines de enero fue detenido", detalló Cristina Vera a Diario La Provincia SJ. Y agregó que "se termina en lo personal mi lucha" y ahora, se centrará en "transitar mi duelo".

La notificación llegó desde el Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Dolores. El texto al que accedió este diario gracias a la familia señala que tal como lo dispone el Art. 24 del Código Penal, Zaupa cumplirá la pena de 3 años y medio de prisión hasta el 28 de julio de 2027. Además, no podrá manejar por inhabilitación hasta el 9 de noviembre de 2031.

El condenado fue detenido en General Madariaga y cumplirá condena en una unidad penal del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El hecho

La tragedia vial ocurrió el 19 de enero de 2020, cuando las tres víctimas viajaban desde San Juan hacia la Costa Atlántica y fueron impactados de frente por el conductor de una camioneta que viajaba alcoholizado.

Diego Zaupa conducía una Ford Ranger y que se cruzó de carril a la altura del kilómetro 386 de la ruta 11, que une Pinamar con Mar de Ajó, impactando a un auto Toyota Corolla en el que viajaban Nicolás Miranda, Alberto y Daniel Camino. Fue tal el choque que los tres hombres murieron en el acto.

Desde la tragedia, la familia de San Juan y de Buenos Aires realizaron diferentes manifestaciones y visibilizaron el caso. Pedían una condena ejemplificadora contra Zaupa y prisión efectiva. Tras cuatro años de dolor, lograron que la Justicia definiera que el conductor vaya a la cárcel para cumplir condena.

Una triple pérdida y el dolor de una madre

Cristina Vera vive el duelo inmenso por la muerte de su hijo Nicolás pero en su dolor, siempre piensa en su nuera. Sabrina Camino perdió, en el siniestro vial, a su esposo, a su padre y a su abuelo.

"Siempre pienso en ella; eso es terrible. Son tres pérdidas importantísimas para ella. No sé si alguna vez Zaupa se preguntará cómo siguen ella y los nenes", reflexionó en una entrevista otorgada a Diario La Provincia SJ en abril de 2023, en la previa del juicio.

Por su parte, ella siente que su hijo Nicolás "es quien me da fuerzas. Me acompaña porque de otra manera no podría haber sobrevivido a su muerte. Era un ser muy querido y noble. Le decía siempre que era de buena madera. No hay un día que no lo recuerde con alegría. No hago otra cosa que pensar en él desde que me levanto hasta que me acuesto,. Siento que me pide que siga porque, además, sus nenes necesitan que estemos fuertes y se críen felices, como él hubiera querido. Siento que escucho que me alienta a seguir. Jamás me imaginé que de un segundo a otro iba a calzar los zapatos de una mamá que perdió un hijo."

Acotó que Nicolás estaba encantado de vivir en San Juan y contagiaba su amor por la provincia a toda su familia en Buenos Aires.