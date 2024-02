Crimen del camionero en Valle Fértil: qué cuestionó la defensa del policía

lunes, 12 de febrero de 2024 17:39

Este lunes, la audiencia de formalización ante la justicia por el crimen de un camionero riojano por parte de un policía sanjuanino, en una persecución en Valle Fértil, presentó las posiciones de cada parte. En ello, la defensa del efectivo Ricardo Rodríguez Garay dio algunos detalles sobre las circunstancias del hecho y las presuntas fallas en el operativo.

El abogado defensor Martín Zuleta detalló a la jueza que en el operativo "no hubo conducta antijurídica, ni de Rodríguez ni de ninguno de los que intervinieron en el hecho. Todo se desarrollaba con relativa normalidad en contra de la voluntad del Sr. (Federico Gastón) Orihuela (fallecido), hasta que él, por motivos que se desconocen, decidió emprender la fuga a altísima velocidad. Iba por el medio de la calle y los encerraba (al patrullero) para un lado y los encerraba para el otro lado. Y no fueron 4 o 5 cuadras; fueron más de 20 kms".

Señaló que el camionero no mostró indicios de desistir de la huida "pese a las órdenes, actitudes y actos de la autoridad policial". El abogado también cruzó las calificaciones del accionar de Rodríguez: "no era un loco con un arma sino un policía en el cumplimiento de su deber, que sabía cuál era la carga que traía el camión (melones). Luego de pasar un control a toda velocidad, nadie hizo nada y la única persona que actuó de manera diligente y responsable y con lo que había fue el oficial Rodríguez".

Zuleta expresó que autoridades superiores "no dispusieron un operativo para frenar el camión y desconocemos por qué. Se espantaron y se corrieron todos, cuando venía el camión. Esa fue la actitud diligente de otros. Él no vació tres cargadores: fueron 16 disparos y el primero fue con una escopeta para amedrentar. También quiso pinchar un neumático; no fueron al cuerpo. Quería persuadir al conductor del camión para que deponga su actitud".

En otro pasaje de su extensa intervención, el abogado expresó que su defendido "no es cualquier oficial, sino que se le confió el operativo de Seguridad del Safari Tras las Sierras. No es un loco con un arma; no estaba alcoholizado y no había ningún tipo de sustancias en su cuerpo. Arriesgó su vida. Ahí tenemos la prueba: tiene un brazo quebrado. No le daba lo mismo. No se corrió cuando vino el camión (...) como hicieron otros", afirmó categóricamente.