Crimen en Valle Fértil: el camionero no tenía arma, tampoco droga y sólo había hecho una contravención

Un crimen sacudió a los sanjuaninos este fin de semana. Un hombre, oriundo de La Rioja, murió tras ser acribillado por un policía mientras se realizaba una persecución policial en Valle Fértil. La víctima, Federico Orihuela, había llegado a San Juan como camionero contratado por una firma de Caucete y trasladaba melones. Por motivos que ahora se investigan, un inspector de la policía de San Juan hizo uso de la fuerza y le disparó al menos 16 veces, de lo cual 5 balas dieron en el torso de la víctima y eso le costó la vida.

Este sábado, el fiscal que interviene en la causa, Ivan Grassi, junto con el jefe de la policía, Eduardo Lirola, dieron detalles del caso y aclararon que el camión no trasladaba ningún estupefaciente como había trascendido. Además señalaron que la víctima tampoco había realizado uso de alguna arma de fuego.

"Tenemos probado en esta instancia, y que va a ser informado con detalles oportunamente en la audiencia de formalización, que es un funcionario policial presuntamente responsable como autor de los disparos. Tenemos probado que ha habido solamente disparos por parte del funcionario policial. Es decir, no está probado que haya habido disparos por parte de la persona fallecida. No está probado ni acreditado que el camionero, la persona fallecida, llevase o tuviese droga en el camión", comenzó detallando el fiscal.

Luego agregó que "sí está probado que hubo una persecución". que se extendió desde la ciudad de San Agustín de Valle Fértil por "cerca de 20 kilómetros hacia el sur". "El camión tiene aproximadamente 16 impactos de bala, que están secuestradas las armas de los tres funcionarios que iban en el móvil policial, porque se ha utilizado más de un arma al momento de los hechos, pero vuelvo a decir que es una sola persona la vinculada quien ejecuta los disparos", aclaró Grassi.

Ahora se está trabajando con la gente del laboratorio forense y personal de Criminalística se ha trasladado al lugar. Se ha desarrollado un operativo toda la noche y ahora se está en la producción de toda la prueba.

El principal sospechoso está detenido. Esa calidad va a ser imputada en la audiencia de formalización que se desarrollará en las próximas 72 horas, probablemente el lunes que viene.

Las otras personas inicialmente fueron arrestadas, pero no tienen vinculación más que testigos presenciales de este hecho. Por una cuestión de procedimientos se las arrestó y se las ha practicado un TAF, todo en producción probatoria, para ver si tienen pólvora en las manos por disparos.

"En este caso, ya ha señalado el especial policial, tenemos un inicio de una contravención. Sí hay una orden de la autoridad policial 'de alto', 'de detención' y es lo que se genera con la fuga y persecución. Pero estamos hablando de 20 kilómetros que duró esa persecución y que solamente disparó por parte de un solo funcionario policial hacia el camión", agregó.

La persecución

Según informaron en conferencia de prensa, tras disparar varias veces al camión, el cuerpo terminó despedido en la banquina y el camión atravesando la ruta. En ese movimiento, antes el camión impactó un auto que venía en sentido contrario pero no hubo que lamentar más heridos.

"La persecución y todo lo que tiene que ver con la primera aprehensión del conductor y el camión del traslado lo hace personal de la comisaría a fin de establecer si había o no una contravención. El camión no llega a la comisaría, se fuga, llega a la ruta que lo une con San Juan y comienza la persecución. Ahí da aviso para que el resto de los compañeros, cuando llegan las motos del campo, lo que ven es que circulaba a gran velocidad y por el medio de la calle y no permitía que el personal lo pasara", relató el jefe de policía.

"Recordemos solamente que había apoyo porque se fugaba el conductor en el camión, entonces los policías, a la fin de prevenir cualquier hecho que involucrara en una expedición, entonces iban adelante e iban evitando que los vehículos que venían en contra se colocaran en la banquina y para que procedieran", agregó.