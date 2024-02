Camionero acribillado: ¿qué pasará con el comisario y los efectivos que participaron de la persecución?

sábado, 10 de febrero de 2024 15:43

Un hombre, oriundo de La Rioja, murió acribillado en una persecución policial en Valle Fértil tras cometer una contravencional. A partir de esto se inició una investigación para determinar las responsabilidades. Por el hecho hay un inspector detenido y otros dos efectivos que fueron arrestados en calidad de testigos y luego dejados en libertad.

A partir de esto se planteó la pregunta ¿qué pasará con el comisario a cargo de la Seccional 12 que es donde trabajaba el efectivo? Y ¿qué sucederá con los policías involucrados en la persecución?

El jefe de Policía, Eduardo Lirola, adelantó que ninguno fue removido de su cargo tras lo ocurrido y tampoco los efectivos que intervinieron. Además aclaró que no se ha tomado ninguna medida con respecto al operativo de seguridad que se aplica en el contexto del Safari tras las Sierras que se desarrolla ahora en Valle Fértil.

"Es un hecho sin precedentes en la institución policial. Hacía muchos años, a la fecha, que no teníamos un hecho de esta graveza, del cual ustedes ya van a ser informados, porque nos saca de contexto", apuntó subrayando: "Esto no es un gatillo fácil, esto no es que se haya caído el policía, esto es un hecho grave que enluta a la institución policial. Deben entender ustedes que yo, como jefe de policía, lo que he intentado desde que yo asumí el día 11 de diciembre es preservar la vida".

Más tarde volvió a aclarar: "Nos ha sorprendido la policía de San Juan, nos sentimos dolidos, porque no es la misión nuestra, la misión nuestra es proteger la vida".