Salvaje robo y ataque a un sanjuanino de 75 años en su casa y a plena luz del día

domingo, 8 de diciembre de 2024 13:11

Un violento robo, a plena luz del día, en una casa ubicada en la zona límite entre Capital y Chimbas, dejó muy lastimado a un sanjuanino con problemas de salud. El ataque ocurrió este sábado, sobre las 17 hs., en un loteo ubicado sobre avenida Benavidez, entre Ruta Nacional 40 y Necochea, colidantes al canal Benavidez. Por seguridad, la familia había instalado cámaras y todo quedó grabado.

"Mi papá es una persona de 75 años que tiene problemas de salud, incluso la semana pasada, estuvo internado por problemas en su corazón y tiene una reciente angioplastía. Ayer, él estaba arreglando el jardín y lo abordaron tres individuos que ingresaron por la parte de atrás de la casa, que tiene arboledas. Ellos saltaron la medianera porque la casa está cerrada", detalló Jesica, a Diario La Provincia SJ, una de las hijas de la víctima, a quien identificaremos como J.G.

El hombre estaba de espaldas y no advirtió a los sujetos, que se movieron rápidamente para tumbarlo e inmovilizarlo. "Pese a que se resistió todo lo que pudo, le quitaron una pala que tenía en la mano porque temió que lo agredieran con esa herramienta. Tenían un arma los delincuentes. Uno ingresó a la casa mientras los otros dos lo tenían. Él grita y lo amenazan; hasta le gatillan dos veces en la cabeza. También le pegaron. Cuando él les dice: "por favor, me han operado la pierna" (le colocaron un stent), uno de los hombres le pegó con una piedra en la pierna. Eran personas jóvenes", expresó la joven, conmovida por el terrible ataque que duró casi 2 minutos; un tiempo eterno por la violencia.

El momento en que un delincuente lo sorprende.

J.G. vio las caras de los hombres ya que no estaban cubiertos. Mientras lo retenían en el piso, un delincuente entró en la casa y sacó una amoladora y dinero. "Como él gritaba, le decían que la amoladora tenía un disco y que le iban a cortar el cuello; que lo iban a matar. Lo tenían agarrado del cuello, no podía respirar y cuando les pide: "no me mates; las cámaras te están filmando" y las señala, ellos se dan cuenta y huyeron. Pero iban decididos a todo; lo querían matar. Se ensañaron mucho con él y no queremos que esto se repita ni con él ni con nadie", afirmó con angustia.

Jesica destacó que no es el primer robo que sufren (en otra oportunidad, los ladrones publicaron a la venta lo robado) y que los vecinos señalaron que es "una zona liberada. Han pedido que saquen los pasantes y ya hubo varios pedidos de seguridad. Aunque no se puede afirmar con certeza, las sospechas están sobre personas de la Costa Canal. No tenemos respuestas; pedimos patrulleros porque allí viven muchas personas grandes y vulnerables. Todas son casas tipo finca".

La denuncia está radicada en la Comisaría jurisdiccional.

Cómo está la víctima

J.G. estuvo internado hasta la noche del sábado y le realizaron tomografías. Ahora encarará controles por su diabetes y problemas cardíacos y el stress post traumático por el robo.