Dueño de un bar intentó presentar un certificado trucho: qué multa deberá pagar

jueves, 5 de diciembre de 2024 18:29

El propietario de un bar buscaba renovar un permiso y presentó toda la documentación que le requerían. Sin embargo, los efectivos encargados de recepcionar la misma detectaron un inconveniente con uno de los papeles que llevaba el comerciante.

El jefe de la división Siniestros de Bomberos denunció a un hombre que presentó ante Dirección de Bomberos, los formularios de renovación para obtener un certificado del servicio de protección contra incendios.



Tras presentar la carpeta con toda la documentación, el certificado de habitabilidad no coincidía con el anteriormente emitido, y se constató que las superficies cubierta construida y superficie al aire libre, estaban adulteradas, y que dicho certificado no fue emitido por el Director de Planeamiento y Desarrollo Urbano, según se registró en la denuncia ante la Unidad Fiscal.



El denunciado de 26 años de edad arribó a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba. En el mismo se estableció que el acusado deberá cumplir con trabajos comunitarios no remunerados, durante 30 horas de trabajo en el Municipio de la Capital, durante 5 meses.



Asimismo deberá pagar $100.000 en tres cuotas, dos de $30.000 y una de $40.000, en efectivo. La primer cuota con vencimiento el 15 de diciembre, la segunda de $30.000 el 15 de enero y la ultima cuota de $40.000 pagadera el 15 de febrero. Este dinero irá destinado a un merendero que designará la Oficina de Medidas Alternativas;