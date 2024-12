Adulteración del agua potable: a poco de cumplirse dos años absolvieron a un ex operario

jueves, 5 de diciembre de 2024 17:59

El hecho ocurrió el 6 de diciembre del 2022 y por ello miles de sanjuaninos se vieron afectados en la calidad del agua potable que llegaba a sus hogares. Es que según denunció OSSE en aquel entonces, intencionalmente se abrieron válvulas y se mezcló agua potable con agua contaminada. Por esto, hubo denuncia judicial y en la causa fueron imputados tres ex operarios. A poco de cumplirse dos años, la Justicia absolvió a uno de ellos, Victor Godoy.

En una resolución reciente, el juez Juan Carlos Caballero Vidal dictaminó absolver "al señor VÍCTOR HUGO GODOY, de los delitos de Falsificación de documento privado (art. 292 primer párrafo del C.P.) y Encubrimiento (art. 277 inc. 1 apartado B) del C.P.) en perjuicio de la Fe pública y la administración pública, por el beneficio de la duda (art. 7 del C.P.P.)", según versa en la propia sentencia.

"Nosotros desde el primer momento sostuvimos que quien había logrado con su accionar que el agua no se contaminara aún más, era la actitud de Godoy. Eso quedó demostrado", dijo a Diario La Provincia, el abogado de Godoy, Néstor Roly Olivera.



"Godoy actuó conforme lo establecen los protocolos y su accionar rápido, permitió que el agua no siguiera contaminado. Quedó comprobado que Godoy informó a las 5 de la mañana y que las autoridades de obras sanitarias recién la primera medida la tomaron a las 13 horas", recalcó el letrado.



"También quedó demostrado que Godoy no tuvo participación concreta y que lo único que realizó es lo que está demostrado concretamente, es el accionar conforme lo tienen establecido en los reglamentos y demás, es decir, esto fue muy importante y que no encubrió absolutamente nada, muy por el contrario", destacó Olivera.



Alejandro Bustos, Víctor Godoy y Fabián Ovejero, fueron los empleados de OSSE que estaban en la planta potabilizadora de Marquesado esa madrugada cuando en el medio de una fuerte ola de calor, miles de sanjuaninos se vieron afectados por la calidad del agua potable. Principalmente vecinos de Rivadavia, Capital y Rawson vieron que de sus surtidores el agua salía turbia. En aquel entonces la denuncia de OSSE apuntó contra los trabajadores por haber manipulado una válvula que no debían tocar. Por ello no se pudo potabilizar adecuadamente el agua y se desperdicio aquella que ya era potable.



"Después de esta sentencia, la situación de Godoy ha cambiado en la perspectiva de su ex empleador. El fue echado en diciembre del 2022 pero aún no hay nada definido", dijo Olivera en torno a si su defendido accionará para recuperar su trabajo o ser resarcido por el mismo. "Nos reuniremos para determinar las acciones a seguir", concluyó el letrado