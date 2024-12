Presunto intento de secuestro en San Juan: angustiada, la familia de la nena pidió justicia

martes, 3 de diciembre de 2024 10:00

Este lunes, un hecho policial conmocionó a la zona céntrica de Capital. Sobre las 11:30 hs, se registró un presunto intento de sustracción de un menor, en la intersección de calle Brasil y Gral. Acha. Iba con sus abuelos en un auto cuando un hombre le habría tomado un brazo e intentado sacarla por la ventanilla.

Alexander Galessi, papá de la menor, habló con radio Sarmiento y afirmó que no conocen al detenido y que no creen que no sabía lo que hacía. "Como no se la pudo llevar, entonces él intenta de nuevo volver por la bebé, subiéndose por el baúl, apareciendo por el capot y tirándose de nuevo hacia el cuerpo del abuelo, por el auto. Entonces, creo que no es algo normal que digan que él no sabía lo que hacía; que no estaba en sus sentidos, si él volvió a intentarlo, una vez que lo sacaron de encima de la bebé", dijo, notablemente angustiado.

Yo tengo un audio de mi hija, mirá lo que es, por más chiquita que sea, tiene dos años, en la que ella explica y dice que un señor, un hombre, la agarró y la apretó de su brazo. ¿Qué puedo esperar yo de mi hija o qué puedo esperar de que se sienta la familia esta sin que ellos no hagan nada, de que lo tomen normal, de que porque él dice que estaba drogado o lo que fuese?

"Entonces todo lo que dice; si él estaba drogado y en la calle: ¿y si mañana sale y vuelve a hacer lo mismo? ¿Qué vamos a pensar, qué vamos a hacer? Va a ser tarde. Él tenía un cuchillo en sus pertenencias y donde se encontraba, hay niños de todas edades. ¿Qué vamos a hacer, qué tenemos que esperar? ¿Cómo puede ser posible que tengan esa impunidad de estar tranquilos ellos, de que dentro de un móvil policial se te rían al padre, al abuelo, a la madre y al tío, sabiendo que no se les puede hacer nada?", insistió.

El papá contó entre lágrimas que su hija "no pudo dormir; dormía entrecortada, a veces asustada, con gritos y llorando. Su mamá no pudo dormir en toda la noche. Ahora estamos a la espera de que llamen el juez, el fiscal o quien sea que tenga que llamar para ver cómo sigue todo. La bebé está en un estado de alteración bastante alto. Ayer solo pedía a su mamá porque tenía miedo de que "venía un señor, un cuco, y que le dolía su bracito porque no la quería soltar. Queremos justicia y encontrarle una explicación a todo este miedo; a este horror que estamos pasando como padres, como abuelos, como tíos.

El hecho

De acuerdo al informe de la Comisaría 3º, el damnificado de 63 años, denunció que un sujeto desconocido intentó sustraer a su nieta del interior de su automóvil Toyota Corolla, mientras estaba detenido en el semáforo. El detenido, de 29 años, fue aprehendido por personal policial a las 11:50 hs en la intersección de calle Gral. Acha y 9 de Julio, en Capital.

El fiscal de Flagrancia, dispuso que el aprehendido sea trasladado a la Central de Policía para esclarecer su situación legal.