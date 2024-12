Muerte de la nena en Santa Lucía: la defensa del padrastro aseguró que el disparo fue un "accidente"

sábado, 28 de diciembre de 2024 07:48

Este viernes, Leonardo Tello, acusado del homicidio de la hija de su pareja, Milagros Rivero Gutiérrez, la niña de 10 años que recibió un disparo en el abdomen tras los festejos de Navidad, se sentó ante el juez Garantías, Dr. Barbera en la audiencia de formalización y fue acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Tras la exposición de la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal y una intempestiva declaración del acusado, la defensa aseguró que Tello no tuvo intención de matar a la menor y que nunca se dio a la fuga luego del hecho.

Alejandra Iragorre y Claudio Vera, defensores de Leonardo Tello. En el costado derecho del fiscal Micheltorena.

Desde la fiscalía señalaron durante la audiencia, que el episodio comenzó cerca de las 4 de la tarde con algunos disparos y terminó de forma trágica, pasadas las 2 de la mañana. Se secuestró más de 20 vainas servidas, una arma y un celular. Sin embargo, cuando el imputado tomó la palabra, aseguró que el arma homicida, la cual había sido encontrada escondida en la casa de sus padres a unas cuadras, la compró ese mismo día y fue suya durante dos horas; sin embargo, admitió que el disparo fatal lo realizó él mientras limpiaba el arma.

"Nuestro asistido en ningún momento ha tenido la intención de atentar contra la vida de la menor", expresó la abogada Alejandra Iragorre a Diario La Provincia SJ.

"Lo dijo bien claro cuando declaró: esa arma no era de él y por eso la persona que había estado trabajando con esa arma lo había estado haciendo al aire libre para no agredir a ninguna persona, y sencillamente lo que ha sucedido fue un accidente", dijo la defensora Alejandra Iragorre a Diario La Provincia SJ, quien lleva el caso junto con Claudio Vega. "Nuestro asistido en ningún momento ha tenido la intención de atentar contra la vida de la menor", añadió.

En relación a esta persona, según señaló Tello de apellido Gutiérrez, evaluarán la posibilidad de que se sume como testigo. "Hay que tener en cuenta que estamos empezando la investigación, realmente el trabajo que nos queda por delante es bastante amplio. Estamos evaluando los pasos de acción y se verá en los próximos días cómo seguimos", dijo Iragorre.

"El arma no era de él, la había comprado y se le escapó un disparo involuntario. Realmente, él no tenía la intención de lastimar a la menor", insistió el abogado Vera.

El fiscal Francisco Micheltorena pidió un año de prisión preventiva para Tello, mientras dure la investigación, alegando que el hecho de que el hombre se haya ido del lugar del hecho a la casa de sus padres, sin prestar asistencia, intentando ocultar el arma y unas balas, era un indicio de que en libertad podría darse a la fuga o entorpecer la investigación. Frente a esto, Iragorre respondió: "Él jamás se ha dado a la fuga, de hecho, estaba en la casa de sus padres". En audiencia pidieron prisión domiciliaria, en el domicilio de una hermana, solo por tres meses, lo que fue negado por Barbera. Fiscal Francisco Micheltorena

En relación a la declaración que dio Tello al juez, dijo que había sido pactada y que no fue una sorpresa para él. "Nosotros habíamos conversado previamente con el imputado, él se encontraba muy mal, muy triste por lo sucedido. Él lo declaró ya, el arma no era de él, la había comprado y se le escapó un disparo involuntario. Realmente, él no tenía la intención de lastimar a la menor", insistió el abogado Vera.

Al respecto, agregó: "Ha sido un hecho totalmente desgraciado y vamos a tratar de colaborar con la investigación a fin de que quede todo claro y cumplir como tiene que ser con todas las reglas del proceso". Croquis con vainas servidas en la calle

Enero es un mes clave para el caso, ya que declararía el hermano de la víctima, un menor de 13 años, quien habría cargado a Milagros herida unas tres cuadras con el propósito de llevarla hasta un puesto policial para que sea asistida. El mismo será en CAVIG. "El próximo paso es la declaración videograbada del menor, sería un hermano de la víctima que estuvo presente, será en el centro a nivel dentro de unos días y ahí estaremos presentes en la defensa", finalizó Vera.