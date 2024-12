"Pasará las Fiestas en su casa y nosotros, con un terrible dolor": bronca de familiares del ciclista muerto en Albardón

miércoles, 11 de diciembre de 2024 11:52

La familia del ciclista Roberto Edgardo Echegaray (51) que murió embestido de atrás por un conductor de 25 años, por Ruta Nacional 40, a metros del puente de Albardón, mostró su indignación por la decisión de dejar al imputado en libertad.

La decisión fue del juez Alberto Caballero que, tras escuchar informes y argumentos de los fiscales de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi e Ignacio Dominguez, estableció 10 meses para la investigación penal obligatoria. El acusado, de apellidos Flores Tejada, estará en libertad aguardando el juicio y no podrá manejar ya que le retuvieron la licencia.

Se comprobó que manejaba en estado de ebriedad con 1.55 de alcohol en sangre, lo que fue un agravante para su imputación de "Homicidio culposo".

En las escalinatas de Tribunales, la hija de Echegaray rompió en desesperado llanto. "Les pido por favor que me escuchen. Me han matado a mi papá. Necesito que se haga justicia, por favor, porque me he quedado sola. ¡Necesito por favor que me ayuden! Esto no puede volver a pasar. Siempre pasa lo mismo: queda libre y le quitan el carnet por un tiempo. Significa que yo puedo salir, matar a alguien y seguir por la vida como si nada. ¡Eso no está bien!", dijo en rueda de prensa

Otro familiar expresó: "él (por el imputado) va a pasar las Fiestas en su casa y nosotros, con un terrible dolor. No puede ser; esto (por su trágica pérdida) le puede pasar a cualquiera así que necesitamos el apoyo de todos. Iba por una ruta nacional; estaba consciente cuando se subió al auto. Se emborrachó y se volvió a subir al auto. Esto no puede ser".

Con carteles y fotos del fallecido se manifestaron en Tribunales y afirmaron que cuestionarán la decisión judicial.