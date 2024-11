Presunta estafa inmobiliaria en San Juan: aparecieron nuevos loteos y esperan “muchas denuncias más”

viernes, 8 de noviembre de 2024 22:30

Crece el número de denuncias de damnificados por una presunta estafa inmobiliaria en San Juan que involucra a tres empresas por un monto multi millonario. Por este importante "caudal" es que se dispuso de un box especializado en Tribunales que da turnos para que las supuestas víctimas no esperen y puedan hacer su exposición y ya están cubiertos hasta el viernes de la semana que viene.

Los empresarios que están en la mira son Héctor Andrés del Valle Storniolo, Patricia Alejandra Nacif y Juan Mauricio Gallerano La Hoz quienes se encuetran en dependencia policial desde fines de octubre. "Hay un continuo ingreso de denuncias, todavía no tenemos el caudal total. Esperamos muchas denuncias más; hay turnos para las personas que quieren denunciar para que no estén esperando. Para la semana que viene también tenemos bastantes turnos", indicó el fiscal Eduardo Gallastegui a Diario La Provincia SJ.

El fiscal destacó que las denuncias se pueden realizar de manera inmediata en las comisarías o directamente con su equipo. "Quien quiere realizar la denuncia de manera inmediata, se hace y nosotros estamos en contacto directo para poder dar las pautas de investigación", explicó.

"El box está especializado en la causa y está en conocimiento fino sobre ella; las preguntas, la toma de denuncias y el relevamiento de pruebas. Quien toma la denuncia está especializado para poder hacer la toma más rápida y más eficiente", afirmó.

Gallastegui también mencionó que hay nuevos loteos relacionados con la formalización que realizó la semana pasada, aunque no pudo proporcionar detalles sobre las empresas involucradas. "No puedo por ahora decir cuáles, que están vinculadas a estas tres empresas", agregó respecto de Tramonto, El Nido Construcciones y Casa Noble. Respecto a la posibilidad de que aparezcan nuevas empresas o sujetos intervinientes, el fiscal no descartó esa opción, aunque aclaró que por el momento no se puede revelar información al respecto

Gallastegui explicó que una vez finalizada la etapa de denuncias, se realizará un relevamiento y un análisis de cada una, generando un nuevo análisis de estructura general para evaluar si se formalizará o imputará a los involucrados. "Se va a dar un plazo de análisis al Ministerio Público Fiscal analizando la documentación que presentan los denunciantes para ver cuál es la posición que vamos a tomar; se puede desestimar, archivar o formalizar", concluyó el fiscal.

Finalmente, enfatizó la importancia de que cualquier persona que desee realizar una denuncia pueda hacerlo en cualquier comisaría de la provincia, donde la policía está preparada para seguir las directivas técnicas necesarias para el correcto relevamiento de la denuncia y aseguramiento de la prueba.