"Se donde está tu moto": la estafa que preocupa en San Juan

sábado, 30 de noviembre de 2024 10:56

En San Juan, una modalidad de estafa ha comenzado a preocupar a la comunidad, especialmente a aquellos que han sido víctimas del robo de sus motocicletas. El subcomisario Silvio Fuentes, a cargo de la Sección Sustracción de Automotores, sobre cómo los delincuentes están aprovechando la desesperación de las personas para cometer fraudes.

Fuentes explicó que los estafadores se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas, quienes, tras ser despojadas de sus motos, se desesperan por recuperarlas. “Muchos delincuentes se acercan aprovechando esta situación, haciendo uso de las redes sociales para contactar a los damnificados”, comentó a Diario La Provincia SJ. A través de mensajes como “me robaron la moto, ayúdenme” o “contactarse al número tal”, los estafadores se presentan como personas que conocen el paradero de las motocicletas robadas, prometiendo devoluciones a cambio de una transferencia de dinero.

El modus operandi es claro: los ladrones aseguran tener información sobre el vehículo sustraído, pero piden una recompensa o pago anticipado para revelarla. “Les dicen cosas como ‘sé dónde está tu moto, pero tienes que hacerme una transferencia’ o ‘yo la tengo, pero me debes dar tanto a cambio’”, explicó Fuentes. Lo que sigue es una estafa, donde las víctimas, por el afán de recuperar sus motos, transfieren dinero sin obtener ninguna garantía de que su vehículo será devuelto.

El subcomisario también hizo hincapié en la importancia de que los afectados no publiquen sus números de contacto personales en las redes sociales. “Lo que tratamos de recomendar es que los damnificados no coloquen su teléfono particular en esos mensajes, sino que indiquen que se comuniquen directamente con el 911 o con la Sección Sustracción de Automotores”, dijo Fuentes.

El caso está tomando fuerza entre las autoridades de San Juan, quienes advierten que este tipo de estafas está en aumento. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta útil para difundir información sobre el robo de vehículos, también se están convirtiendo en un campo fértil para los estafadores.

LA NUEVA DIVISIÓN DE LA POLICÍA

Desde la creación de la Sección Sustracción de Automotores en abril de 2024, la Policía de San Juan logró recuperar 140 vehículos, la mayoría motos. Esta sección, depende de la Dirección de Judiciales D5, bajo el área de la División Delito, se encarga de investigar tanto los autores de estos delitos como los vehículos sustraídos, especialmente motocicletas, que constituyen el mayor porcentaje de los robos en la región.

Para avanzar en las investigaciones trabajan en estrecha colaboración con otras fuerzas de seguridad, como la Brigada Central y las divisiones Norte, Sur y Este. La misma abarcan no solo el ámbito local, sino también interprovincial. "Tenemos un poco más de 140 vehículos recuperados con la sección de Sustracción de Automotores, sin contar las demás dependencias que también hacen recuperación de vehículos. Hemos recuperado autos, motocicletas y camionetas, que fueron adulteradas", explicó aclarando que la división investiga también con policías de otras provincias, como Mendoza y Buenos Aires, para rastrear la procedencia de vehículos robados que son encontrados en San Juan.

MOTOS EN LA MIRA

Según las autoridades, el robo de motocicletas se da por la vulnerabilidad de estos vehículos al momento de dejarlos por sus dueños en la vía pública. "Lo que más se sustraen hoy en día no son por cilindrada sino por oportunismo de aquellas motos que las dejan únicamente con la traba, sin una cadena, o en un lugar inhóspito, donde no hay cámaras alrededores. Eso vale a estas personas que se dedican a este tipo de hechos y encuentran ese tipo de motocicletas", señaló Fuentes, quien además es licenciado en seguridad, perito, verificador y técnico vial.

Según las investigaciones, los ladrones utilizan un tipo de herramientas para violentar el tambor, eso es lo que se ve en los videos que levantan. Los ladrones rompen el tambor, sacan la traba, encienden el vehículo y se lo llevan andando. En este sentido, las autoridades recomiendan a los propietarios de motocicletas tomar precauciones adicionales, como usar cadenas de alta seguridad, candados de disco de frenos y, en lo posible, estacionar en lugares seguros y con vigilancia.

Recomendaciones para evitar ser víctima de estafas

No compartir información personal : Evitar publicar números de teléfono u otros datos sensibles en publicaciones sobre el robo de vehículos.

: Evitar publicar números de teléfono u otros datos sensibles en publicaciones sobre el robo de vehículos. Verificar siempre las fuentes : Si alguien contacta ofreciendo información sobre el paradero de la moto, confirmar la autenticidad de la oferta antes de realizar cualquier pago.

: Si alguien contacta ofreciendo información sobre el paradero de la moto, confirmar la autenticidad de la oferta antes de realizar cualquier pago. Recurrir a las autoridades: En caso de robo, comunicarse directamente con el 911 o con la Sección Sustracción de Automotores para evitar caer en manos de estafadores.

Las autoridades de San Juan siguen trabajando para prevenir este tipo de delitos y recomiendan a la ciudadanía estar alerta ante posibles intentos de estafa.