Tragedia en Zonda: avanza la investigación y revelaron el estado de salud de la sobreviviente

viernes, 22 de noviembre de 2024 11:17

El pasado miércoles, un joven de 22 años, identificado como Ignacio Hernán Vives Quiroga, perdió la vida tras un violento choque en la Ruta Provincial N.º 12, a la altura del Km 25, en el departamento Zonda. El conductor iba acompañado por una joven de 18 años, quien resultó gravemente herida.

En cuanto a los últimos detalles, el fiscal Emiliano Pugliese explicó a los micrófonos de Canal 13 que el último parte médico reveló que la joven logró estabilizarse luego del accidente, aunque sufrió golpes importantes. La familia decidió trasladarla a un sanatorio privado, donde se encuentra actualmente. "Iban a hacerle un abordaje psicológico por la magnitud de lo sucedido", indicó el fiscal, y agregó que la joven se encuentra "estabilizada y fuera de peligro".

Pugliese también precisó que, si bien en principio se planea entrevistarlas, no se considera necesario hacerlo en este momento. "Tenemos claro ya la mecánica del accidente. Es necesario hacer alguna entrevista para obtener datos puntuales, pero estos no inciden en la cuestión accidentológica ni en la biomecánica de las lesiones de los ocupantes del vehículo. La pericia accidentológica revelará con precisión algunos aspectos", señaló. Y agregó: "Entendemos que no es el momento adecuado para entrevistarla, ya que es una chica muy joven y estuvo en shock desde el primer momento".

Sobre la mecánica del accidente, el fiscal sostuvo que "ya está casi determinada", aunque restan algunos puntos por periciar, como la velocidad del vehículo en el momento del choque. "Sabemos que no contaba con la licencia de conducir", subrayó Pugliese. El auto involucrado es propiedad de la familia de la joven lesionada.