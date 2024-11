Qué se sabe del alerta por estafa que se viralizó en San Juan

jueves, 21 de noviembre de 2024 11:51

Un mensaje advirtiendo por una presunta estafa comenzó a circular en las últimas horas por WhatsApp en San Juan. Se trata de una oblea que advierte que un vehículo está en infracción que contiene un código QR para escanear. La Secretaría de Seguridad de San Juan dio recomendaciones especiales.

"Si les ponen esto en el auto, no escaneen código QR ni nada. Es trucho, con eso te hackean. Cuidado!!! Un conocido que trabaja en la Fiscalía de Ciberdelito me lo mandó. Ya les llegaron unos casos", dice el texto que acompaña a la imagen. No obstante, es un caso que ocurrió en otras provincias.

De acuerdo a medios de comunicación, las obleas aparecieron en Salta y los especialistas en ciberdelitos recomendaron que no se escanee ya que podrían exponerse a robo de información personal.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público advirtió sobre una nueva modalidad de estafa que comenzó a generar preocupación en la ciudadanía. Se trata de boletas de infracción falsas que dejan en los automóviles estacionados, las que se encuentran diseñadas para engañar a los conductores y robar información personal.

El procedimiento consiste en poner un papel en el parabrisas del vehículo que simula ser una notificación oficial. El documento incluye frases como "Vehículo en infracción" y "Usted se estacionó mal", junto con un recuadro donde figura un código QR. El contenido invita al conductor a escanear el código para "ver su multa".

No obstante, al escanear el código QR, los estafadores logran acceder a los datos personales del usuario, incluyendo información almacenada en el celular, como cuentas bancarias, correos electrónicos y contraseñas.

La Secretaría de Seguridad a través de la Policía de San Juan recomienda a la población evitar escanear cualquier tipo de código QR sospechoso y verificar siempre la autenticidad de las boletas en las páginas oficiales de los municipios o contactarse directamente con autoridades de tránsito.

Este tipo de fraude es parte de una ola de ciberestafas que buscan aprovechar la falta de atención o conocimiento de las víctimas.

Para quienes encuentren estas boletas en sus vehículos, se aconseja no interactuar con ellas, evidenciar con fotos y reportarlas inmediatamente a la línea de emergencias 911 o dirigirse a la Dependencia Policial más cercana.

¿Cómo protegerse de estafas con códigos QR y falsas multas?

- No escanear códigos QR desconocidos: Antes de escanear un código, asegurarse de que proviene de una fuente confiable. En el caso de encontrar uno en una boleta de infracción, verificar directamente con el organismo correspondiente. Al recibir una notificación de multa, confirmar su autenticidad ingresando en las páginas web oficiales de los organismos de tránsito o llamando a los números oficiales.

- Comprobar en fuentes oficiales: Si recibes una notificación de multa, confirma su autenticidad ingresando en las páginas web oficiales de los organismos de tránsito o llamando a los números oficiales.

- Revisar el diseño y el contenido: Las boletas oficiales suelen tener un formato específico, logos reconocibles y detalles claros sobre la infracción. Presta atención a errores de ortografía o diseños poco profesionales, señales comunes de fraude.

- Evitar facilitar información personal: Nunca ingresar datos personales, bancarios o contraseñas en páginas a las que se accede a través de un código QR hasta estar seguro de su legitimidad.

- Mantener el teléfono protegido: Usar aplicaciones antivirus y mantén actualizado tu sistema operativo para prevenir que softwares maliciosos accedan a tu información.

- Reportar incidentes sospechosos: al encontrar una de estas boletas o son víctima de este tipo de fraude, denunciar el hecho en la Comisaría más cercana.