Perdió el control de su camión y protagonizó un violento vuelco en Caucete

jueves, 14 de noviembre de 2024 16:39

Este jueves, un joven de 22 años protagonizó un impresionante vuelco en la Ruta 141, a la altura del kilómetro 120, en la Cuesta de Marayes, en Caucete. El hecho ocurrió cuando el conductor de un camión Ford Cargo con acoplado, que transportaba cajones de tomates, perdió el control del vehículo mientras circulaba en dirección hacia Mendoza, luego de haber partido desde La Rioja.

Según el informe de la UFI - Delitos Especiales, el hecho fue reportado a través de la Base Acusatorio, a partir de la información suministrada por la policía local. El camión, que viajaba con destino a la vecina provincia de Mendoza, sufrió un vuelco por razones que aún se desconocen, lo que provocó que el acoplado volcara y la unidad se saliera de la vía.

Afortunadamente, el conductor, quien viajaba solo, no sufrió heridas de gravedad. Aunque presentó algunos golpes, fue atendido en el lugar y no se requirió su traslado a un centro de salud. En su declaración ante los oficiales de la Unidad Rural, el joven manifestó que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

El caso está siendo investigado por el fiscal Dr. Francisco Micheltorena, con la colaboración del ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quienes se encuentran al tanto de los detalles del suceso.