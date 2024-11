Pidieron ampliar la preventiva al policía que baleó a un camionero riojano en Valle Fértil

domingo, 10 de noviembre de 2024 22:17

El Ministerio Público Fiscal pidió ampliar la prisión preventiva al policía Ricardo Rodríguez, acusado de balear al camionero riojano Federico Orihuela. El hecho sucedió a principios de 2024; el conductor murió ya que recibió 5 de los 16 disparos que se efectuaron hacia su persona.

Ahora, a término de cumplirse la medida coercitiva contra el oficial, solicitaron más tiempo de investigación a la espera de dos pericias claves para la resolución de la causa.

"Se ha presentado una solicitud de ampliación de la prisión preventiva el día viernes. A más tardar, el martes tiene que realizarse la audiencia", informó el fiscal Francisco Pizarro a Diario La Provincia SJ.

La jueza de garantías, la Dra. Allende, había pedido 10 meses de prisión preventiva y 10 de investigación penal preparatoria, el día que se formalizó la investigación penal preparatoria, el 14 de febrero. Posteriormente, la defensa presentó un pedido de impugnación donde la jueza de impugnación, la Dra. Analía Larrea, bajó un mes de prisión preventiva a 9 meses.

"El Ministerio Público Fiscal va a pedir dos meses de investigación y tres de preventiva para llevar a 12 meses en total", agregó el entrevistado, ya que el próximo martes 12 termina esta medida.

En relación a esto, dijo que esperan dos pericias clave para avanzar con la investigación. Rodríguez no puede transitar la investigación con prisión condicional, ya que la expectativa de pena es perpetua, a pesar del pedido que hizo oportunamente la defensa, realizada por el abogado Martín Zuleta.

En relación al motivo de la solicitud, dijo: "Estamos realizando dos pericias, las cuales ya se han comunicado a las partes". Y detalló: "Se va a hacer una pericia de reconstrucción balística con forense para determinar cómo ha sido la trayectoria de los disparos y cómo han ingresado al cuerpo. También han quedado unos pedidos de informe pendientes, por ejemplo, uno del arma por parte del ente que las regula".

En este sentido, aunque se puede ampliar por 6 meses más, cree que es un plazo razonable para concretar la etapa de investigación.

Finalmente, habló de la participación de los otros policías que lo acompañaron el día del hecho: "Los otros policías no participaron; eso no está dentro de nuestra teoría del caso. Con la querella lo hemos conversado y, para nosotros, el único responsable del homicidio es el oficial Rodríguez. Él era la autoridad máxima y los otros policías no realizaron ningún disparo".