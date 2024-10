Tragedia y muerte en Sarmiento: qué condena podría recibir el dueño de la calera

jueves, 3 de octubre de 2024 11:17

Las presuntas condiciones precarias de trabajo en un horno calero en Sarmiento terminó en tragedia, este miércoles. Un joven trabajador murió al caer dentro de la estructura y murió en el acto. El dueño del horno está detenido y Fiscalía pedirá que se lo impute por "Homicidio Culposo".

"Cuando arribamos al horno calero, ubicado entre Pedernal y Divisadero, entrevistamos a compañeros de trabajo de Marcelo Oro, quien falleció al caer dentro del horno y detallaron que estaban trabajando en la parte de arriba de esa estructura. Estos hornos caleros siempre están funcionando, con mucha temperatura. Una pared se desmoronó y Oro cayó, perdiendo la vida de inmediato", destacó el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Nicolás Schiattino.

La calera, propiedad de un hombre de apellido Romero, "en principio, no contaba con ningún tipo de habilitaciones y los empleados que estaban desempeñando las tareas no tenían ningún elemento de seguridad para trabajar. Es por eso que se procedió a la detención de Romero y se solicitó la inmediata clausura del lugar, al juez de Garantías en turno, Javier Figuerola. Por otra parte, empezamos a realizar tareas a los fines de desarmar ese horno para que no siga funcionando. Se usó una topadora ya que el horno no se apaga con agua porque reacciona la piedra caliza y se activa de una forma más gravosa. No se puede tapar con piedras tampoco. El lugar fue vallado, desarmado el horno y la municipalidad se encargará de taparlo", afirmó.

Precisó que los hornos tienen una boca por arriba. Cuando el fallecido se acercó para destaparlo, una pared del horno cedió y entró a una cavidad de 4 metros y medio. "Ellos por allí arrojan carbón y piedras de gran tamaño. La extracción es por abajo", agregó.

Schattino marcó que los empleados trabajaban en forma clandestina y "este jueves, vamos a sacar distintos oficios a distintos organismos, a los fines de establecer si están registrados, tanto el horno de cal como los obreros".

Por la imputación que se pedirá de "Homicidio culposo", el fiscal dijo que "se establece una pena de dos a cuatro años de prisión. Tengamos en cuenta que es un delito que admite en la prisión condicional, en el caso de que esta persona no tenga antecedentes condenatorios previos".

Schiattino afirmó que "este miércoles se va a recabar todo lo que el Ministerio Público Fiscal ha investigado. Tengamos en cuenta que hemos tomado testimonios, como así también se realizaron distintas actas, fotografía y planimetría por parte de Criminalística. Con ello, se va a solicitar la audiencia y control de detención y formalización de la investigación penal preparatoria en contra de Romero".