Se conocieron detalles del audio de la amenaza de bomba en el Centro Cívico

Una nueva amenaza de bomba interrumpió la actividad en el Centro Cívico en San Juan este jueves, alrededor de las 15 horas. Ante la situación, se activó de inmediato el protocolo de evacuación, lo que obligó a los empleados y visitantes a desalojar el edificio de manera ordenada. En este contexto, el jefe de Bomberos resaltó a la prensa que se trató de una "falsa alarma".

En las últimas horas, se filtró el audio de un llamado en el que un hombre asegura haber colocado una bomba y exige una considerable suma de dinero a las autoridades. "Les llamo para decirles que acabo de poner una bomba en el Centro Cívico", afirma el individuo, cuya identidad aún no ha sido revelada.

En el mismo intercambio, las autoridades le solicitan detalles para poder intervenir, a lo que el supuesto autor responde: "Si no quiere que pase a mayores, quiero 5 millones de pesos. No sé si podrá pasarme la plata por Mercado Pago". Luego, intenta convencer a las autoridades sobre la ubicación de la supuesta bomba, pero asegura que no recuerda el lugar preciso donde estaba el explosivo.

Vale destacar que las autoridades desplegaron un intenso operativo para localizar al autor del llamado para tomar las medidas correspondientes.