Estafas por falsos descuentos de ECOGAS: hay denuncias en San Juan y buscan delincuentes en Córdoba

lunes, 28 de octubre de 2024 20:42

En las últimas semanas, un falso descuento en facturas de ECOGAS para jubilados generó estafas en San Juan y las denuncias son investigadas. Desde Delitos Informáticos, la justicia sanjuanina investiga los casos y todo indica que los delincuentes provienen de Córdoba.

"Hemos recibido muchas denuncias por delitos informáticos. Facebook no aporta la información sobre quién paga esa publicidad. Los estafadores pagan una publicidad, arman una estrategia y colocan "descuentos jubilados del 50% de ECOGAS. Si sos jubilado, haz clic acá" y ponen como un link. Uno hace clic en ese botón y abre el WhatsApp. Obviamente que no estamos hablando con la gente de ECOGAS sino con un estafador vía WhatsApp. Ahí empieza el "cuento del tío" y envían un código, hicieron bajar la aplicación Teamviewer, que es este escritorio remoto. Entonces, cuando uno descarga esa aplicación y les pasa el código, ellos pasan a manejar el teléfono nuestro y pueden ingresar a la plataforma bancaria y hasta validan la cara de la persona en Mercado Pago. Pueden sacar préstamos y demás", señaló el Dr. Pablo Martín, fiscal de la UFI Delitos Informáticos, en radio Colón.

Destacó que en servicios, en la factura es el único lugar donde salen los teléfonos correctos para comunicarse con la empresa. "No hay que confiar en las publicidades pagas de Google sino en los canales oficiales y las páginas Web reales", dijo. Además, destacó que las páginas cada vez son más efímeras. "Cuando nos hacen una denuncia y vamos a buscar esa página, ya no está, porque está programado justamente para que tenga una duración de minutos, y después se renueva el sitio con otra dirección. No es nada improvisado y hay que tomar más recaudos", advirtió.

Marcó que "la mayoría de las denuncias que tenemos es por falsas publicidades con promociones, realmente con descuentos que sabemos que son falsos. Pasa a través de Instagram, comprando en un perfil que no es real. Tenemos que empezar a tomar recaudos y empezar a desconfiar de los precios realmente muy bajos para productos que son caros, de por sí".

El funcionario judicial también se refirió a los casos en los que se llega a una resolución favorable para el denunciante. "En las estafas más clásicas donde los autores son conocidos y están en San Juan, sí se recupera una parte importante. En estas otras, informáticas, donde el origen de este tipo de estafadores, está muy relacionado con Córdoba y con Mendoza, y es realmente difícil de llegar. De hecho, que está de ECOGAS, estamos hablando en forma casi diaria con el fiscal de Córdoba porque tenemos identificados a los autores, están todos en esa provincia. La investigación la vamos a remitir a Córdoba para que realicen los allanamientos, y ellos también ya habían detectado ese tipo de estafas, así que la vamos a trabajar en conjunto.

"Pero el recupero de los fondos es realmente complicado porque muchas veces si la denuncia es en el momento, podemos llegar a congelar los fondos y obtener la reversión. Pero hay personas denunciadas que tienen hasta 25 cuentas bancarias y de billeteras virtuales: son "cuentas mulas" en las que mueven el dinero", afirmó.