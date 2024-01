Destrucción de papeles en Desarrollo Humano: comenzó un proceso clave en la Justicia

lunes, 8 de enero de 2024 16:39

El pasado jueves, se conoció que el secretario de Promoción Social del Ministerio de la Familia y Desarrollo Humano, Ramiro Pavone, denunció que dos empleadas de la repartición rompieron documentación en una oficina de la dependencia gubernamental. Según consta en la denuncia el hecho sucedió el 3 de enero de 2024, aproximadamente a las 19.30 horas.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi destacó a la prensa que "este lunes comenzamos con la apertura de las cajas que teníamos secuestradas y en custodia del Centro Cívico. Vale destacar que el secretario del Ministerio de Desarrollo Humano denunció que una funcionaria, que había sido notificada de su traslado de área, fue observada en horas de la tarde destruyendo papeles. Toda vez que se desconocía la entidad de esos papeles, que pueden tener un valor jurídico- administrativo, ellos hicieron la denuncia".

Destacó que los papeles que fueron destruidos también se secuestraron y "con la apertura de las cajas que los contenían, en presencia de ambas femeninas que fueron individualizadas rompiendo los papeles y con gente del Ministerio, se pretenderá establecer si es documentación con entidad, lo que configuraría un tipo delictivo. O, pueden ser papeles o fotocopias sin valor administrativo jurídico".

Grassi evitó dar tiempos para esta etapa de revisión pero expresó que esperaba que finalizara "en corto plazo para establecer si hubo o no una figura delictiva".

Sobre la situación de las mujeres, destacó que la denuncia de su accionar es "por actitud sospechosa y no por cometer un delito. Estaban en un lugar en el que no debían y con papeles que pueden tener valor o no jurídico administrativo".

El caso

En la denuncia se relata que el funcionario provincial fue advertido de la situación por la subsecretaria de Emergencia y Políticas Alimentarias, que había dos personas de sexo femenino en la oficina del personal del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, ubicadas en el Núcleo 3 del Primer Piso del Centro Cívico y que estaban destruyendo documentación.

El funcionario señaló en la presentación judicial que se dirigió a la oficina y se encontró con dos empleadas, una de ella era quién se desempeñaba como Jefa de Personal, pero que ese mismo día se le comunicó su reasignación de funciones a través de una Resolución Ministerial en el Edificio de Adulto Mayores.

Según la denuncia concretada en UFI Delitos Especiales, las mujeres manifestaron que estaban retirando sus pertenencias personales y limpiando la oficina para la nueva jefa.