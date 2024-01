"No quería que se muriera pero era la vida de mi hijo": habló el hombre que mató a su hermano en Pocito

jueves, 4 de enero de 2024 11:38

"No se detenía ante nada". Fue una de las frases que más repitió Andrés Alameda, imputado por "homicidio simple con exceso de legítima defensa" contra su hermano José Pablo Alameda. La disputa por un televisor terminó, el pasado 2 de enero, con una amenaza a punta de rifle contra la expareja y el hijo de 5 años del acusado y con la muerte del joven.

Andrés hizo uso de su derecho de declarar y dio su versión de los hechos ante el juez Federico Rodríguez. "Nunca lo quise hacer y nunca lo hubiera hecho", resaltó sobre la acción de disparar contra José Pablo. En ello, resaltó que "él (por José) empezó y venía corriendo, atacando a mi hijo y a Fernanda (su expareja)".

Resaltó que José tenía afición por las armas: "tenía katanas, le gustaba lo asiático, lo taiwanés; todo. Yo temía que llevara algo ahí; una katana o algo y los podía ultimar a los dos. No se detenía; estaba mal".

Y afirmó: "eso me llevó a reaccionar... a hacer eso (dispararle). Nunca lo quise hacer; nunca lo quise hacer pero estaba en juego la vida de mi hijo, de Fernanda. Él no se detenía ante nada".

Detalló que, tras caer en el primer forcejeo por quitarle el arma, José lo habría empujado y se adelantó para llegar hacia la mujer y el niño que estaban cerca del auto. Cuando logra sacarle el arma y disparar, dijo: "nunca pensé que él iba a fallecer". Vale resaltar que lo asistieron y dieron primeros auxilios (le hicieron un torniquete); hasta que llegó la ambulancia que él llamó. También se comunicó con la policía. "Le decíamos que "de esta iba a salir", relató.

"No quería que se muriera; sólo lo quería detener. Era la vida de mi hijo... quería que se detuviera pero no había forma. Tenía la cabeza perdida y mucha furia", declaró, con la voz quebrada. Además, recordó las últimas palabras que escuchó de José Pablo: "me pidió perdón".