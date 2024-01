Encontraron a los jóvenes sanjuaninos que desaparecieron hace dos semanas

martes, 16 de enero de 2024 12:31

Hubo alivio este martes para las familias de Facundo Correa y Franco Morales, los jóvenes sanjuaninos de los que se tuvo noticia por última vez el pasado 2 de enero.

Es que "San Juan te busca" confirmó que este martes fueron encontrados. Consultado por Diario La Provincia SJ, desde Relaciones Policiales confirmaron que "ya están con sus familias y en buen estado de salud". Sobre las circunstancias en que se lo halló y dónde, interviene el Ministerio Público Fiscal a través de la UFI Delitos Especiales.

Aún no se emitió informe acerca de ello. El caso estaba a cargo del fiscal Francisco Micheltorena.

Sobre el caso, este medio dialogó esta semana con Paola, madre de Franco, quien subrayó: "el último día que tuvimos contacto con él fue el primero de enero. Salió de mi domicilio en Barrio Cabot, Capital, con destino a su trabajo". La mujer indicó que el joven trabaja de limpiavidrios en calle Mendoza y Benavidez.

"La información que tenemos es que andaba con el limpiavidrios en las manos", destacó. Después, se conoció que había viajado con Franco, desde la Terminal, hacia un destino que no pudo ser confirmado. Los familiares detallaron que podían estar en Buenos Aires pero les extrañaba que los jóvenes no hubieran dado cuenta del viaje y no se comunicaran.