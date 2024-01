Clausuraron dos fiestas privadas en Rawson y Rivadavia

domingo, 14 de enero de 2024 22:09

En la madrugada de este domingo, personal policial clausuró dos fiestas; una en Rivadavia y otra en Rawson. En el detalle revelaron que no contaban con la habilitación correspondiente para llevar adelante este tipo de eventos.

Alrededor de las 02:00, se hicieron presente en una fiesta privada en la localidad de La Bebida, en Rivadavia. Fue clausurada por falta de todas las habilitaciones que exige la legislación en vigencia y por disposición del Segundo Juzgado de Faltas.

Posteriormente, a las 04:00, procedieron a la clausura de una fiesta privada, denominada POOL PARTY, en la localidad de El Médano, en el dpto. Rawson. Los encargados no tenían las habilitaciones pertinentes para ejercer la actividad.

En los dos casos se infringieron los artículos 98, 99, 139, 143, 162 Inc. C de Ley 941-R, art. 10 de Ley 639-A y art 8, 9, 31 Inc F y Ñ de Ley 687-P.