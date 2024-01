Clausuraron un boliche en Capital y una fiesta privada en Albardón

sábado, 13 de enero de 2024 17:55

En la madrugada, clausuraron una discoteca ubicada en avenida Libertador Gral. San Martín, Capital. En el lugar constataron que estaban promocionando la venta del alcohol y no contaban con la habilitación de servicio de Protección contra incendios.

En el lugar, se constató la promoción de consumo de bebidas alcohólicas observando cartelería con las inscripciones de reconocidas bebidas. Además, compartieron diversas publicaciones en las redes sociales.

Luego, advirtieron que habilitación de servicio de Protección contra incendios no se encontraba vigente ya que no realizó renovación anual. En este contexto, procedieron a la clausura preventiva del lugar con intervención del Segundo Juzgado de Faltas por infracción a los artículos 98°, 99°, 139° y 144° de la ley 941-R y Artículo 19°, 31° Inc. N de la ley 687-P. Posteriormente, colocar la faja de clausura sin obstrucción.

Por otro lado, alrededor de las 04:00 horas, efectivos se hicieron presentes en una fiesta privada en Villa Luján, departamento Albardón.

En el lugar, entrevistaron a dos sanjuaninos quienes manifestaron que para ingresar al domicilio se debía pagar 1.200 pesos. Constataron que en el interior del inmueble habían alrededor de 80 personas aproximadamente, con música, luces y Dj en vivo.

Se hizo presente la propietaria del inmueble siendo la señora López, de 46 años y se hizo responsable del evento. Manifestó no tener habilitaciones para ejercer la actividad comercial motivo por el cual se procedió al desalojo realizando el acta de infracción correspondiente ya que es un domicilio particular.

Se hace constar que se realizaron entrevista a los asistentes del evento quienes expusieron haber comprado entradas por la suma de 1.200 pesos, tomando conocimiento del evento a través de las redes sociales. Se le hizo saber a la señora López de la infracción a los artículos 98°, 99°, 139°, 143°, 162° Inc. C de la Ley 941-R y Artículos 08°, 09° y 31° Inc. F y Ñ de la ley 687-P con intervención del Juzgado de Paz de San Martín.