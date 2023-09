Tragedia en 9 de Julio: imputaron al empresario por homicidio culposo

viernes, 8 de septiembre de 2023 21:29

Este viernes en la tarde, se realizó la audiencia de control de acusación contra Bernardo Turcumán, el empresario del sector de estaciones de servicio que protagonizó un choque fatal en 9 de Julio el pasado miércoles, en el que murió Sergio Nasser Picón, de 28 años.

El hecho ocurrió en horas de la noche, en Ruta 20 a la altura de kilómetro 17 al este de calle Zapata. Allí, Picón murió embestido de atrás por un auto de alta gama conducido por Turcumán. Tras un primer relevamiento de prueba, este jueves por la mañana se regresó a la zona para buscar más indicios y hoy se formalizó la acusación.

"Se ha formalizado, se le ha indicado al imputado los hechos que se le imputan y las pruebas que tenemos hasta el momento en su contra. Se lo formalizó por el artículo 84 bis del Código Penal, esto es el delito de Homicidio culposo", detalló el fiscal a cargo de la causa, Francisco Micheltorena, a Canal 8.

"Hasta la fecha, provisoriamente no tenemos agravantes detectados (...) Se le han detallado los hechos que se le atribuyen, como es el haber impactado al señor Sergio Nasser Picón desde atrás circulando por la banquina, y sin adoptar los recaudos para mantener el dominio de su conducido, conforme a las exigencias de la circulación y los riesgos propios de circulación o tráfico vial", agregó el integrante de la UFI.

Micheltorena había advertido anteriormente que el choque ocurrió frente a la escuela Procesa Sarmiento de Leloir, en el Km. 16 de la Ruta Nacional 20, y "la iluminación no es la mejor en ese sector pero quien circula en auto tiene buena visibilidad y más, hablando del vehículo involucrado. Esta mañana, regresamos al lugar para hacer una nueva inspección ocular y relevar otra información y elementos que puedan ser relevantes".

"El chaleco refractario no se captó en el lugar del hecho, entendemos que no lo llevaba puesto. Ojo de gato tampoco se capturó en la bicicleta, pero sí está el soporte, lo que se puede llegar a entender que fue despedido por el impacto. Encontramos algunos trozos de plástico rojo que luego determinaremos si corresponde a un ojo de gato o no", finalizó el Fiscal.