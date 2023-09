Muerte tras chocar con un caballo: la jueza aclaró que ella actuó de manera inmediata

lunes, 4 de septiembre de 2023 13:08

Inmediata. Así fue la comunicación que hizo la jueza Carolina Parra del Segundo Juzgado Correccional tras ser notificada de la muerte del motociclista Antonio Martín Ontiveros en el hospital Rawson. Así lo aseguró la magistrada sobre lo ocurrido este domingo y descartó que haya permanecido más de 9 horas la causa en sus manos, demorando el procedimiento de envío a la morgue.

El albañil de 34 años, que había chocado contra un caballo hace unos días, murió en el hospital este domingo en la mañana. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que el deceso se produjo a las 9.30 horas pero que ellos tomaron conocimiento a las 18 horas. La familia pasó todo ese tiempo esperando que el cuerpo fuera liberado para que en la morgue se realizara la respectiva autopsia y así poder darle sepultura.

En este contexto, el abogado de la familia del fallecido Antonio Martín Ontiveros, Gustavo Martín, apuntó contra el Juzgado interviniente por la demora ocasionada. "Fue un proceso que se demoró tanto. No se podía realizar ningún trámite porque el juzgado no tenía intervención", señaló el abogado en radio Estación Claridad. Tras esta declaración, la jueza Carolina Parra del Segundo Juzgado Correccional aseguró que ella recibió el llamado informando el deceso minutos antes de las 19 horas e inmediatamente dio aviso y habilitación para la actuación. "No se si el hospital se demoró en comunicar a la policía. El llamado que recibí lo tengo en el celular y fue a las 18:44 horas", explicó la jueza a Diario La Provincia SJ.

La magistrada explicó que en el llamado que recibió le informaron el fallecimiento y "a esa hora di el pase al Sistema Acusatorio". "Tras la muerte la competencia pasó a la UFI Delitos Especiales", agregó subrayando que desconoce "de quién fue el error, si fue del hospital, de la comisaría".

"A mi me llamaron y ahí no más hice el pase al Acusatorio y tengo entendido que Fiscalía, a pesar de los trámites que se tienen que seguir por la judicialización de las causas de la muerte, creo que la demora tampoco fue de Fiscalía".

Finalmente aclaró que "igualmente hay tramites y medidas a realizar por estar judiciliazadas las causas de la muerte. Los tiempos son diferentes a una muerte no traumática".